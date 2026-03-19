Obavijesti

Sport

Komentari 0
VATERPOLSKI EUROKUP

Jadran pobijedio Panathinaikos usred Atene! Briljirao Matković

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
25
Foto: Panathinaikos AC

Najbolji igrač utakmice bio je Dušan Matković s pet golova, Loren Fatović je zabio dva, a među strijelce su se upisali i Jerko Marinić Kragić, Zvonimir Butić, Mislav Ćurković, te Marcus Julian Berehulak

U prvom susretu četvrtfinala vaterpolskog Eurokupa splitski Jadran je u Ateni pobijedio Panathinaikos sa 11-10 (2-2, 2-3, 3-1, 4-4).

Vaterpolisti splitskog Jadrana ostvarili su važnu pobjedu u prvom susretu četvrtfinala Eurokupa. Bilo je to izjednačen dvoboj u kojem je Jadran stigao do pobjede golom Zvonimira Butića sekundu prije kraja.

Hrvatski prvak je odlično otvorio utakmicu, poveo je 2-0 no Panathinaikos je do kraja četvrtine izjednačio na 2-2. Domaćin je prvi put poveo u 13. minuti susreta kad je za 4-3 pogodio Dušan Banićević, Crnogorac koji je prošle sezone nosio kapicu Jadrana. Panathinaikos je na poluvremenu imao vodstvo 5-4. Treća četvrtina je otišla na stranu splitskog sastava koji je u zadnjih osam minuta ušao s vodstom 7-6. Tri minute prije kraja ekipa koju vodi Jure Marelja je povela sa 10-8, Pao je izjednačio na 10-10, a pobjednički gol za Splićane zabio je Zvonimir Butić sekudnu prije kraja.

Najbolji igrač utakmice bio je Dušan Matković s pet golova, Loren Fatović je zabio dva, a među strijelce su se upisali i Jerko Marinić Kragić, Zvonimir Butić, Mislav Ćurković, te Marcus Julian Berehulak. Kod domaćina Nikolaos Kopeliadis je zabio četiri gola.

Uzvratni susret u Splitu igra se 28. ožujka na Poljudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026