Jagiellonia pobijedila Dinamo iz Tirane, Poljaci u šoku: 'Kako su oni uopće došli od play-offa...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Jagiellonia je prošle sezone igrala četvrtfinale Konferencijske lige gdje ih je izbacio kasniji finalist Real Betis. U utakmicu protiv Dinama Cityja ušli su kao veliki favoriti, a taj status su brzo i opravdali

Poljska Jagiellonia napravila je velik korak prema ulasku u Konferencijsku ligu. U prvoj utakmici play-offa na svom terenu uvjerljivo je s 3-0 svladala albanski Dinamo City. Podsjetimo, isti je klub prošlog tjedna izbacio Hajduk nakon produžetaka, pobijedivši ga u Tirani s 3-1 (ukupno 4-3).

Albanci u Poljskoj nisu pokazali gotovo ništa i mogu se smatrati sretnima što su poraženi “samo” s tri gola razlike. Na to su upozorili i poljski mediji, koji su žestoko kritizirali Dinamovu igru. Poljski "Sport" je, primjerice, naglasio da su Albanci igrali s očajnom obranom, a to je, kako pišu, "smrtna kazna" protiv Jagiellonije. Dodaju i da je Dinamo radio niz nevjerojatnih pogrešaka te izražavaju čuđenje kako je uopće dogurao do ove faze natjecanja.

VELIKA POBJEDA Bivši trener Dinama s Noahom 'potopio' Olimpiju u Ljubljani...
Bivši trener Dinama s Noahom 'potopio' Olimpiju u Ljubljani...

"Dinamo City nije bio ni blizu statusa favorita protiv Hajduka, ali su prošli dobrim uzvratom u Albaniji. Stoga je dobro da je Jagiellonija ostvarila osjetniju prednost", napisali su.

Uzvratna utakmica u Tirani igra se 28. kolovoza u 20.45. Jagiellonia uoči nje već ima golemu prednost i praktički je osigurala plasman u Konferencijsku ligu, u kojoj je prošle sezone stigla do četvrtfinala.

