Jagiellonia pobijedila Dinamo iz Tirane, Poljaci u šoku: 'Kako su oni uopće došli od play-offa...'

Poljska Jagiellonia napravila je velik korak prema ulasku u Konferencijsku ligu. U prvoj utakmici play-offa na svom terenu uvjerljivo je s 3-0 svladala albanski Dinamo City. Podsjetimo, isti je klub prošlog tjedna izbacio Hajduk nakon produžetaka, pobijedivši ga u Tirani s 3-1 (ukupno 4-3).

Albanci u Poljskoj nisu pokazali gotovo ništa i mogu se smatrati sretnima što su poraženi “samo” s tri gola razlike. Na to su upozorili i poljski mediji, koji su žestoko kritizirali Dinamovu igru. Poljski "Sport" je, primjerice, naglasio da su Albanci igrali s očajnom obranom, a to je, kako pišu, "smrtna kazna" protiv Jagiellonije. Dodaju i da je Dinamo radio niz nevjerojatnih pogrešaka te izražavaju čuđenje kako je uopće dogurao do ove faze natjecanja.

"Dinamo City nije bio ni blizu statusa favorita protiv Hajduka, ali su prošli dobrim uzvratom u Albaniji. Stoga je dobro da je Jagiellonija ostvarila osjetniju prednost", napisali su.

Uzvratna utakmica u Tirani igra se 28. kolovoza u 20.45. Jagiellonia uoči nje već ima golemu prednost i praktički je osigurala plasman u Konferencijsku ligu, u kojoj je prošle sezone stigla do četvrtfinala.