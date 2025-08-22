Bivši trener Dinama s Noahom 'potopio' Olimpiju u Ljubljani...

Armenski klub Noah, kojeg vodi hrvatski trener Sandro Perković, napravio je velik korak prema ulasku u Konferencijsku ligu. U prvoj utakmici doigravanja Perkovićeva momčad je s čak 4-1 pobijedila ljubljansku Olimpiju i to u gostima. Sjajnu predstavu priredili su Armenci i kod kuće neće imati težak zadatak.

Lineups provided by Sofascore

Odličnu utakmicu odigrao je Marokanac u redovima Noaha, Imran Oulad Omar, koji je zabio tri gola na utakmici. Noah je do prednosti doveo Marin Jakoliš u 36. minuti da bi Omar svojim prvim golom u 39. povisio na 2-0 te se tako otišlo na odmor. U 52. minuti Omar je realizirao penal za visokih 3-0, ali četiri minute kasnije Ivan Durdov je zabio za Slovence i smanjio na 3-1. Točku na i Omar je stavio u 65. minuti i zaokružio veliku pobjedu svoje momčadi.

Uz Durdova i Jakoliša na terenu te Perkovića na klupi, od hrvatskih predstavnika je Antonio Marin odigrao cijeli susret za Olimpiju, dok Alen Grgić nije bio u sastavu armenske momčadi. Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana, 28. kolovoza, u Armeniji s početkom u 18 sati.