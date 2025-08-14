Jagiellonia u drami prošla Dance i čeka Hajduk ili Dinamo!

Nogometaši poljske Jagiellonije iz Bialystoka izborili su prolazak u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige te su mogući suparnik splitskom Hajduku u toj fazi natjecanja nakon što su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola na svom terenu odigrali 2-2 s danskim Silkeborgom i tako obranili 1-0 pobjedu iz prvog susreta.

Pokretanje videa... 00:54 Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu | Video: čitatelji

Jagiellonia, koja je prošle sezone igrala četvrtfinale Konferencijske lige, povela je 2-0 golovima Imaza (29, 35) da bi Silkeborg u samoj završnici poravnao na konačnih 2-2 preko Bergera (87) i Gammelbyja (90+5).

U 4. pretkolu prva utakmica igrat će se za tjedan dana u Bialystoku, dok je uzvrat za dva tjedna u Splitu ili Tirani.