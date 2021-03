Hajduk je danas pobijedio četvrtoligaša Zagreb u gostima na Kranjčevićevoj 3-0, a dva gola u pobjedu splitske momčadi ugradio je i Brazilac Jairo.

Jairo je zabio gol nakon više od šest mjeseci i utakmice s Osijekom 23. kolovoza prošle godine, a intervjuu za klupski YouTube kanal i otkrio obiteljsku tragediju koja bi mogla i biti razlog 'bljeđih' predstava u posljednje vrijeme.

- Naravno da sam zadovoljan, ja sam napadač i način na koji mogu pomoći svojoj momčadi su golovi i asistencije, a danas sam to uspio. Zapravo, mogla su biti i tri, ali u redu je. Zadovoljan sam s dva gola i posvetit ću ih svom pokojnom bratu koji je preminuo u rujnu prošle godine. Teško je kad se izgubi člana obitelji, za mene je to bio prvi takav gubitak. Nekad razgovaramo i šalimo se da mi je trebalo mnogo vremena za gol za njega i to mi je stvaralo dodatni pritisak. Danas mi je to napokon uspjelo i posvećujem golove njemu.

Hajduk u prvom dijelu nije uspio probiti domaćina, ali zato su 'blitzkriegom' u drugom poluvremenu došli do ogromne prednosti. Brazilac je zabijao u u 58. i 71. minuti, a u 66. se u strijelce upisao i Livaja.

- U ovakvim utakmicama nikad ne znaš što možeš očekivati. Došli smo ovdje sa željom da pobijedimo i to smo ostvarili. Prvo poluvrijeme moglo je biti i malo bolje, ali rano u drugom smo sve riješili. Idemo zadovoljni kući sretni, plasirali smo se u četvrtfinale.

Hajduku sljedeću utakmicu ugošćuje Varaždince nakon čega im slijede dva okršaja protiv Gorice.

Ove sezone za nas nema laganih utakmica. Imamo to na pameti i protiv Varaždina ćemo ući još jače nego u posljednja dva susreta, kako bismo pobijedili i zadržali ovaj pozitivan niz do kraja, budemo li mogli.