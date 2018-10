Jairo: Ovo mi je bila najlošija utakmica ikad, ja sam krivac!

Lokomotiva je u dvoboju 11. kola svladala (2:0) Hajduk, tako produbila krizu Splićana koji već tri utakmice ne znaju za prvenstvenu pobjedu. No, bijeli u tom periodu nisu postigli niti jedan gol, očito kako Zoran Vulić još nije pronašao dobitnu formulu za podizanje svoje momčadi...

- Sretan sam zbog ove pobjede, uvijek je nekako gušt dobiti Hajduk koji je uz Dinamo, Rijeku i Osijek najveći hrvatski klub. Svi smo sretni, odigrali smo dobru utakmicu, zasluženo pobijedili i sada idemo dalje - rekao je Dejan Radonjić, pa nastavio:

- Sada nam slijedi 'ajmo reći niz lakših utakmica', a ako se želimo zadržati u vrhu, tu moramo biti pravi. Naravno da ovime ne želim nikoga omalovažiti, pa proteklih smo godina često znali gubiti baš takve utakmice. Očito nam ove sezone leže momčadi iz velike četvorke, ali moramo tako nastaviti i u drugim dvobojima.

Mogli ste u posljednjim sekundama i zabiti, ali praktički tu morali odigrati bolje postavljene suigrače...

- Ma trebao sam to dodati, nema tu nikakve priče. Vuče me taj gol, često puno toga moram u napadu odraditi i sam, a želio bih zabiti koji golčić, pa onda to nažalost tako ispadne - završio je Radonjić.

Jedan od junaka susreta bio je Myrto Uzuni...

- Bila je ovo odlična utakmica, sretan sam zbog gola i asistencije, ali najviše me veseli što sam pomogao svojoj momčadi. Odlično se osjećam u Zagrebu, uživam veliko povjerenje odličnog trenera, sve je kako treba biti. Igrači su me sjajno prihvatili, dolazak u Hrvatsku je za mene veliki korak naprijed - poručio je Uzuni, pa dodao:

- Velika je razlika između hrvatskog i albanskog nogometa, tu se igra puno brže, dinamičnije, dok su utakmice i Albaniji isprekidane brojnim prekidima. Moje ambicije za sezonu? Što više napredovati, ali prije svega pomagati momčadi. Naš je cilj biti prvi na kraju sezone, a za to moramo nastaviti u ovakvom stilu, pobjeđivati svaku utakmicu.

Prvi gol na utakmici postigao je Domagoj Drožđek...

- Trudimo se svaki dan, trener govori taktičke zamisli, sve dolazi automatski kad on nešto kaže na treningu kroz tjedan. Igramo dosta pametno za svoje godine, a imamo mladu momčad... Jako smo dobro reagirali nakon poraza u Zaprešiću. Borimo se za prvo mjesto, to smo rekli, takav je mentalitet momčadi - kratak je bio Drožđek.

Nogometaši Hajduka i nisu bili rječiti, pred medije su stali samo Stipe Vučur i Jairo...

- Tvrda utakmica protiv jako defenzivnog suparnika, mi se nismo uspjeli razigrat niti stvoriti neke ozbiljnije prigode. Kod tih golova smo napravili dvije individualne pogreške, tako izgubili utakmicu. Znam da nam je ovo treća utakmica bez postignutog gola, često nam fali ta mirnoća u zadnjem pasu, jasno je da imamo određenih problema. Moramo se podići što prije, nije nam lako, nedavno smo ostali i bez Hamze - poručio je Stipe Vučur.

Brazilac Jairo je kod oba gola izgubio loptu, pa na kraju preuzeo odgovornost za ovaj poraz...

- Ovo mi je osobno bila najgora utakmica u život, preuzimam potpunu odgovornost za ovaj poraz od Lokomotive. Izgubio sam dvije lopte nakon kojih nam je Lokomotiva zabijala, te se stvari nisu smjele dogoditi. Ispričavam se navijačima koji su putovali i došli na ovu utakmicu, jako sam žalostan zbog svega - rekao je Jairo, pa nastavio:

- Pokušavamo zabiti, ali nas baš ne ide. U nogometu dođu i takvi trenuci, vremena kada ne bi zabili gol ni da igrate utakmicu dva dana. Trebamo samo raditi, doći će bolji dani. Uvjeravam vas, poboljšat ćemo se.

Vi ste griješili, ali kod pogodaka Lokomotive ni vaša obrana nije dobro reagirala...

- Ne, to su bile isključivo moje pogreške. Mi smo kretali naprijed, momčad je bila otvorena, raširena po terenu, a ja sam griješio. Teško je obrambenim igračima bilo zaustaviti akcije domaćina, zato preuzimam odgovornost za ovaj poraz - završio je Jairo.