Nakon šest godina stanke muški profesionalni tenis vraća se u Zagreb. ATP Challenger Zagreb Open igrat će se od 9. do 15. svibnja na terenima TC Maksimir, a za ukupni nagradni fond u iznosu $52.080 borit će se 60 tenisača iz cijelog svijeta. Među njima su i brojna imena poznata ljubiteljima tenisa kao što su nekoć 21. igrač svijeta, Argentinac Leonardo Mayer, bosanskohercegovački tenisač Damir Džumhur koji je svojevremeno bio rangiran na 23. mjestu, nekadašnji 28. igrač svijeta Portugalac Joao Sousa te Federico Coria, mlađi brat nekadašnjeg svjetskog broja tri Guillerma Corije.

- Velika ljubav prema tenisu te entuzijazam i želja da se muški profesionalni tenis vrate u grad Zagreb doveli su do ovog turnira. Zagreb je bio jedan od rijetkih glavnih gradova Europske unije bez domaćinstva muškog profesionalnog turnira i to smo htjeli promijeniti. Mislim da je ovo velika stvar za naš grad i Hrvatsku te da će turnir postati tradicionalna i prepoznatljiva zagrebačka sportska priredba. Naša želja je doći do ATP 250 turnira, ali idemo korak po korak - izjavio je na današnjem predstavljanju turnira u hotelu Sheraton direktor Zagreb Opena Goran Belošević te dodao:

- Finalna lista znat će se tek u petak, ali mogu najaviti da će biti jedan od najjačih Challengera 80 ove godine jer samo prvih osam nositelja su igrači od 90. do 110. mjesta po ATP-u. O snazi turnira dovoljni govori i da neki vrlo dobri tenisači poput Bernarda Tomića i Ernestsa Gulbisa nisu ni izborili kvalifikacije.

Zagreb Open dio je serije Croatian Tennis Pro Tournaments Hrvatskog teniskog saveza. Cilj serije je vratiti profesionalni tenis u našu zemlju te omogućiti hrvatskim tenisačima skupljanje važnih bodova u izazovnim okolnostima pandemije. U sklopu serije ovog se proljeća u devet hrvatskih gradova održava deset profesionalnih teniskih turnira.

- Hrvatski teniski savez pokrenuo je seriju turnira Croatian Tennis Pro Tournaments čime smo u Hrvatsku pokušali dovesti što veći broj profesionalnih turnira. Poznata je serija Istarska rivijera koja je ove godine organizirana 49. godinu zaredom, a po prvi puta organiziran je Challenger u Zadru. Zagreb je uvijek imao ženski teniski turnir, a sada je vrijeme da se nakon nekoliko godina ponovo vrati i muški turnir - istaknuo je direktor Hrvatskog teniskog saveza Vlatko Jovanoski.

Prošlog tjedna se u TC Maksimir održao i Zagreb Ladies Open za tenisačice, a povratak muškog ATP Challengera potvrdit će mjesto Zagreba na teniskoj karti svijeta ovog proljeća. Turnir se održava uz podršku grada Zagreba i Gradskog ureda za sport i mlade.

- Mi smo u Gradu Zagrebu uvijek ponosni domaćin. Tenis je u Zagrebu prepoznat sport i drago mi je da se nakon Zagreb Indoorsa ponovno jedan turnir održava u našem gradu. Sportske priredbe prilika su da se iz Zagreba u Europu i svijet pošalje jedna pozitivna poruka, a to je i jedna turistička pozivnica. Ne treba zanemariti i gospodarsku aktivnost, koji u ovim pandemijskim uvjetima puno znače. Očekujemo da ćemo se od iduće godine vratiti i drugim zagrebačkim sportskim priredbama - izjavila je zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević.

Priliku za nastup na turniru dobili su i hrvatski tenisači te će u Zagrebu tako u parovima zaigrati braća Ivan i Matej Sabanov koji su nedavno osvojili Srbija Open. Iako će turnir zbog epidemioloških mjera biti zatvoren za publiku, turniru u svom gradu veseli se i Zagrepčanin Nino Serdarušić.

- Drago mi je da napokon u glavnom gradu imamo jedan turnir ovog tipa. Mislim da je ovo izvrsna prilika za razvoj svih igrača te naravno za budućnost zagrebačkog i hrvatskog tenisa. Nadam se da će serija Croatian Tennis Pro Tournaments postati tradicija jer je nešto što puno znači nama tenisačima, a nestrpljivo iščekujem početak zagrebačkog turnira - istaknuo je hrvatski Davis Cup reprezentativac Nino Serdarušić.

Turnir počinje kvalifikacijama u nedjelju, a prva kola u pojedinačnoj konkurenciji i parova počinju u utorak. Finale parova je u subotu, a pojedinačno u subotu u 17 sati. Mečeve će prenositi live stream koji je moguće pratiti na društvenim mrežama Hrvatskog teniskog saveza, a finalni susret prenosit će se uživo na Drugom programu HTV-a.