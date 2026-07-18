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Jake Paul: Nema frke, za dobru lovu smiju mi opet razbiti facu!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Jake Paul: Nema frke, za dobru lovu smiju mi opet razbiti facu!
Foto: JORDAN TOVIN/REUTERS
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Naučio sam svoju lekciju, zaista jesam. Vjerojatno se više neću boksati protiv teškaša s olimpijskim zlatom, a razmišljam o MMA borbama, poručio je popularni youtuber i celebrity boksač

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Naučio sam svoju lekciju, ponizno je poručio Jake Paul (29), popularni youtuber koji se upustio u boks. Podsjetimo, Amerikanac je krajem 2025. pretrpio strašan nokaut od bivšeg prvaka teške kategorije, Anthonyja Joshue, koji se ušetao u ring s 12 kilograma prednosti.

Paul se prvotno trebao boriti protiv borca iz lake kategorije, Gervonte Davisa, ali se on povukao iz borbe zbog optužbi za obiteljsko nasilje. Zbog toga je Paul posegnuo za očajnim riješenjem kako bi spasio svoju borbu i ogromnu zaradu. Joshua, kao znatno krupniji i uspješniji boksač nije morao puno razmisliti o ponudi.

FILE PHOTO: Jake Paul v Anthony Joshua
Foto: MARCO BELLO/REUTERS

U ringu je demonstrirao kako 13 centimetara niži Paul nema što tražiti s njime u boksu, a 29-godišnji influencer priznao je kako će idući put malo bolje razmisliti o borbi.

- Naučio sam svoju lekciju, zaista jesam. Vjerojatno se više neću boksati protiv teškaša s olimpijskim zlatom. Ali, ako će zarada biti dovoljno velika, borit ću se protiv bilo koga. Opet ću slomiti donju čeljust, nema problema - poručio je Paul.

Otkrio je kada se vraća treninzima.

The ESPY Awards Red Carpet
Foto: JORDAN TOVIN/REUTERS

- Još čekam dozvolu doktora za sparinge. To bi se trebalo dogoditi u narednim tjednima. Vratit ću se treninzima i nastaviti s borbama. Možda odradim pokoju MMA borbu.

Ozljede ga nisu puno pokolebale.

Ljudi su mi prilazili i pitali kako je bilo kad mi je pukla čeljust, a odgovorio sam im da je jako boljelo, ali da sam se već sljedeći dan, kad su mi je učvrstili žicama, osjećao puno bolje.

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