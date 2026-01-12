Jake Paul spiskao nagradu od 40 milijuna dolara. Evo na što

Prije samo mjesec dana Anthony Joshua brutalno ga je nokautirao i slomio mu čeljust na dva mjesta, no youtuber i boksač Jake Paul ne dopušta da ga prvi poraz prekidom u karijeri previše pogodi. Umjesto da se povuče iz javnosti, 28-godišnjak se pohvalio kupnjom koja je mnoge ostavila u čudu. Potvrdio je da izvan ringa živi život o kakvom mnogi mogu sanjati.

Pokretanje videa... 01:45 Paul je oko 12 kg lakši od Joshue na vaganju | Video: 24sata/Reuters

Oporavak od bolnog poraza

Podsjetimo, Paul je u prosincu doživio težak poraz od bivšeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Joshua ga je zaustavio u šestoj rundi, a posljedice su bile ozbiljne. Paul je završio u bolnici sa slomljenom čeljusti, zbog čega je morao na operaciju tijekom koje su mu ugrađene dvije titanske pločice. Božićne blagdane proveo je hraneći se na slamku, a atletska komisija Floride uručila mu je suspenziju na neodređeno vrijeme, sve dok ne dobije liječničku dozvolu za povratak. No umjesto da tuguje, Paul je milijune koje je zaradio u ranijim borbama uložio u ostvarenje dugogodišnjeg sna.

Imanje plaćeno novcem od borbe s Tysonom

U videu objavljenom na YouTube kanalu, Paul je obožavateljima pružio detaljan uvid u novo imanje u Georgiji Southlands Plantation, koje je platio nevjerojatnih 40 milijuna dolara. Kupnju je, kako je sam potvrdio, financirao zaradom iz studenog 2024., kada je pobijedio boksačku legendu Mikea Tysona, za što je navodno zaradio između 30 i 35 milijuna dolara.

Ranč se prostire na gotovo 6000 hektara, što je više od šest puta veće od Central Parka u New Yorku.

​- Još nisam službeno objavio, ali kupio sam ranč. Prilično skup ranč. Ogroman je. Malo veći nego što sam želio, ali kad sam stigao tamo, znao sam da ga moram kupiti - izjavio je Paul.

Privatna staza za utrke, jezero i kolekcija vozila

Imanje uključuje privatni asfaltirani prilaz dug više od pet kilometara, na kojem je Paul već isprobao svoj Lamborghini jureći više od 190 km/h. Posjeduje i jezero od 20 hektara, idealno za jet-ski i druge vodene sportove, kao i posebno jezero od 30 hektara za lov na patke.

Foto: Marco Bello

Uz to, Paul je otkrio da na ranču drži kolekciju vozila vrijednu oko pet milijuna dolara. U planu je izgradnja privatne zračne piste za njegov mlažnjak, kao i profesionalne trkaće staze. Na posjedu se već nalaze vanjski boksački ring i streljana.

Iako mu čeljust još zacjeljuje, Paul već gleda prema budućnosti i proziva potencijalne protivnike, uključujući bivšeg UFC prvaka Francisa Ngannoua. Čini se da ga poraz od Joshue nije pokolebao, već samo usmjerio na trošenje novca i planiranje idućeg spektakla.