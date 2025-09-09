Obavijesti

UTAKMICA ZA PAMĆENJE

Jakić briljirao protiv Crne Gore i oduševio Gvardiola. 'Spavaš li mirno, Arjene Robbene?'

Piše Zdravko Barišić,
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uz prvijenac u dresu reprezentacije, Kristijan Jakić imao je tri ključna dodavanja, sedam puta je oduzeo loptu i osvojio 12 od 16 duela. Zaradio je ocjenu 9.4 na Sofascoreu

Već dulje vrijeme u krugu je reprezentacije, ali Kristijan Jakić (26) je na posljednjih nekoliko okupljanja doživio procvat i nametnuo se izborniku Zlatku Daliću kao provjereno rješenje. I to na nekoliko pozicija! Može igrač Augsburga pokriti što god izbornik traži od njega, a u pobjedi protiv Crne Gore (4-0) opet je igrao desnog beka i oduševio! 

Zabio je sjajan gol lijevom nogom u 35. minuti i to u trenutku kada smo se mučili probiti crnogorsku obranu. I nije samo gol u pitanju, odigrao je taktički fenomenalnu utakmicu, kako u obrani, tako i u napadu gdje se stalno pridodavao iz drugog plana i stvarao glavobolje našim protivnicima. 

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uz prvijenac u dresu reprezentacije, imao je tri ključna dodavanja, sedam puta je oduzeo loptu i osvojio 12 od 16 duela. Zaradio je ocjenu 9.4 na Sofascoreu, a svojom partijom oduševio je Joška Gvardiola, kojeg nije bilo u ovom ciklusu zbog ozljede. 

Foto: Instagram

Tako je Joško na društvenim mrežama objavio Jakićeve fenomenalne brojke s utakmice protiv Crne Gore i napisao:

- Spavaš li mirno, Arjene Robbene?

Bivši igrač Dinama odigrao je 13. utakmicu za hrvatsku reprezentaciju i ujedno uvjerljivo najbolju. Desni bek nije mu prirodna pozicija, no pokazao je izborniku da može računati na njega, a Josipu Stanišiću i Josipu Juranoviću da im neće tako lako prepustiti to mjesto u momčadi. 

