Obavijesti

Sport

Komentari 1
KAKO SU IGRALI? PLUS+

Jakić ponovno oduševio, Modrić magijom izmamio uzdahe, Sučić je često imao dodir previše...

Piše iz Praga: Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Jakić ponovno oduševio, Modrić magijom izmamio uzdahe, Sučić je često imao dodir previše...
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

ČEŠKA - HRVATSKA 0-0 Joško Gvardiol na lijevom beku ne izgleda tako dobro kao u Manchester Cityju... Duje Ćaleta-Car ponovno je potvrdio da je zadnjih godinu dana ponajbolji igrač reprezentacije

StartFragment Po prvi puta u aktualnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. nogometaši Hrvatske nisu pobijedili, ali su remijem 0-0 u Pragu kod Češke napravili novi veliki korak prema svom cilju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
UZ SJAJNO NAVIJANJE

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

U nedjelju 12. listopada Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Gibraltara. Nakon toga još ostaje posljednja epizoda kvalifikacija u studenome kada će (14.) Hrvatska dočekati Farske otoke, a 17. studenoga gostovati kod Crne Gore
Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu
BIVŠI 'VATRENI'

Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu

Nažalost, novac ne može vratiti sve ono što sam prošao. Ne mogu mi vratiti život. Tko zna, možda sam spasio nekoga jer sad liječnici u klubovima puno više paze na nalaze, rekao je Klasnić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025