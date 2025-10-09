ČEŠKA - HRVATSKA 0-0 Joško Gvardiol na lijevom beku ne izgleda tako dobro kao u Manchester Cityju... Duje Ćaleta-Car ponovno je potvrdio da je zadnjih godinu dana ponajbolji igrač reprezentacije
Jakić ponovno oduševio, Modrić magijom izmamio uzdahe, Sučić je često imao dodir previše...
StartFragment Po prvi puta u aktualnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. nogometaši Hrvatske nisu pobijedili, ali su remijem 0-0 u Pragu kod Češke napravili novi veliki korak prema svom cilju.
