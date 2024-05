Ostaje li Jakirović u Dinamu? 'Moram razgovarati s čelnicima'

Nakon osvojenog prvenstva nogometaši Dinama su slavili i u Hrvatskom kupu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv Rijeke na Rujevici slavili s 3-1. Sergej Jakirović bio je oduševljen pobjedom nakon utakmice, ali je dao i misteriozan odgovor kada je spomenuo kako će u narednim danima razgovarati s čelnicima Dinama o svojoj budućnosti.

Slavlje Dinamovih igrača s BBB

- Ne znam što bih rekao, fantastično je što su momci izvukli ove sezone. Gdje smo sve bili, što smo sve prošli... Rijeka je bila brža i življa na početku utakmicu. Ali polovicom prvog poluvremena smo preuzeli kontrolu, previše nam je trebalo... Zablokirao sam totalno! Previše sam uzbuđen. Polovicom drugog poluvremena smo preuzeli kontrolu nad igrom i zabili dva gola. Na poluvremenu smo dogovorili kako ćemo čuvati prednost s tendencijom igre prema naprijed, pa smo zabili i treći gol - rekao je Jakirović nakon utakmice za MAXSport pa dodao...

- Ne znam kakvi su mi planovi za ljeto. Sad ću se posvetiti sebi i nekim mojim odlukama. U idućim danima razgovarati s klupskim čelnicima da vidimo gdje smo i što smo. I dalje imam važeći ugovor s Dinamom, još dvije utakmice. Ne znam odakle se pojavila ta informacija u medijima, ali poslije ove dvostruke, pardon trostruke krune za koju je zaslužan i kolega Bišćan, moram i ja razmisliti što i kako dalje. Osjećam li povjerenje čelnika kluba? U razgovoru do sada su prema meni istupali s maksimalnim povjerenjem, ne znam ni ja što donosi budućnost.

Iza Jakirovića i Dinama je, malo rečeno, turbulentna sezona.

- I očvrsnulo me i potrošilo. Malo je bilo nezgodna na početku, najviše zbog obitelji, to je svetinja i ona se ne dira. Ako je trebalo udarati, neka se udara po meni. Rijeka je kroz cijelu sezonu pokazala što smo mi složili, kolega Sopić je na kraju nastavio tu sjajan posao. Odlučilo je na kraju međusobno iskustvo i direktne pobjede. Toliko uspona i padova, dobrih i loših izvedbi, ali znao sam da je ovo maraton, da će se sve riješavati u završnici. Mi smo zbog senatora imali mir u svlačionici, to je bila medijska haranga, podcjenjivanje igrača koji su toliko toga osvojili

Strateg 'modrih' napravio je jednu zamjenu u odnosu na prvu utakmicu finala Kupa na Maksimiru. Dario Špikić ostao je na klupi, dok je Arijan Ademi počeo od prve minute.

- Nismo igrali s klasičnim krilima. Plan je bio da Sučić i Pierre-Gabriel ne idu previše prema naprijed, ali su išli previše gore. Zato je bio problem s početkom napada kad je Nevistić imao loptu. Jučer smo na treningu isprobavali jer do sada nismo igrali u ovom sustavu.

Jakirović je već na poluvremenu zamijenio strijelca prvog gola, Petra Sučića, koji je u 28. minuti doveo 'modre' u vodstvo.

- Nisam htio riskirati, opekao sam se u Gorici. Imao je žuti karton i akumulirao je još nekoliko prekršaja. Sučić je debitirao u kvalifikacijama za LP protiv Šerifa u dresu Zrinjskog. On je velik potencijal koji je prepoznat od HNS-a, drago mi je što će igrati za hravtsku reprezentaciju, ali ima on još dosta posla na sebi. Sučić toliko radi na sebi, a Bulata i Baturinu ne trebam ni komentirati. Vidjet ćemo što mu donosi ljeto. Ali oni su budućnost Dinama.