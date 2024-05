Pašalić utučen nakon poraza: Prazno se osjećam, majke mi! Sopić: Eh, da smo prvi zabili...

Činilo se kako će to biti sezona iz snova, sve je mirisalo na povijesnu 2017. godinu. Rijeka je u drugom dijelu sezonu držala vrh HNL-a i nadala se nakon četiri godine pospremiti u vitrine Rabuzinovo sunce. Hajduk je otpao iz utrke za naslov pa su se Riječani za titulu borili s Dinamom, no u završnici sezone u potpunosti su se raspali. U prvenstvu su izgubili četiri utakmice u nizu i oprostili se od naslova, a sada im je izmaklo i Rabuzinovo sunce.

Pokretanje videa... 02:02 Slavlje Dinamovih igrača s BBB | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Dinamo je u uzvratnoj utakmici finala Kupa pobijedio Rijeku 3-1 na Rujevici i osvojio 17. Kup. Opet su 'modri' utišali 'zmajevo gnijezdo', baš kao prije tri tjedna kada su slavili u HNL-u i praktički osigurali naslov. Utučeni su bili domaćini nakon novog teškog poraza od rivala.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

- Kako sam se vidio? Imao sam par dobrih akcija, da je onaj moj udarac ušao na početku, možda bi drugačija utakmica bila. Tužan sam, dobro smo krenuli u utakmicu, igrali smo muški prvih pola sata. Ne znam što je onda bilo. Dogodio se nekakav prijelom, nismo bili tako konkretni i sigurni u dodavanju. Nemam riječi, prazno se osjećam, majke mi - rekao je Marco Pašalić za MaxSport nakon utakmice.

Ove sezone neće osjetiti slast trofeja, ali uskoro će doživjeti san kojeg sniva od djetinjstva. Na ljeto će predstavljati Hrvatsku na Euru u Njemačkoj.

- Ostvario mi se san, za mene nema ništa ljepše. Ostvarit ću san na Europskom prvenstvu. Danas ću još biti tužan, ali kada krene ciklus s reprezentacijom idemo pun gas.

Trener Rijeke Željko Sopić bio je razočaran.

- Čestitke Dinamu, zasluženo je osvojio Kup. Nogomet se igra na golove, ne mogu se oteti dojmu da smo u prvih pola sata bili bolja momčad. Glupo je to sad govoriti, ali morali smo zabiti gol. Jako je teško igrati s golom u gostima. Dinamo ima kvalitetu, ne možemo ostaviti Petkovića na širem prostoru. Kad imate pritisak i kad ste stalno u zadnjoj trećini morate više napraviti.

Rijeka je uoči finala Kupa bila u jako lošoj formi, a to se osjetilo i na večerašnjoj utakmici.

- Možemo pričati o tome kada imate pet utakmica bez pobjede. Ne igramo uvijek dobar nogomet, ali prvi napadač nekad mora riješiti utakmicu. Morate imati nekoga tko može riješiti utakmicu kad ne ide. Ne mogu dečkima ništa zamjeriti, ali kada Dinamo može stvoriti šanse i zabiti gol... Možda bi utakmica bila drugačija da smo mi prvi zabili gol.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Marko Pjaca stisnuo je zube i zaigrao od prve minute, ali je već na poluvremenu ostao u svlačionici.

- To je bila moja odluka, Pjaca je ove godine odigrao jako puno utakmica, bio je i na terapijama, a znamo da ide na Europsko prvenstvo. Znamo u kakvom je stanju njegova koljena. Na 1-0 vjerojatno ne bi izašao, ali na 2-0 taj rizik nema smisla.

Utakmica je bila puna tenzija, a stručni stožeri jedne i druge momčadi su burno reagirale na svaku odluku suca.

- To je sve u duhu borbe, nema smisla komentirati.

Kako ocjenjujete sezonu?

- Ja ne bih ocijenjivao, to je na ljudima u klubu. Naravno nakon onako pozitivnog niza ovo je prizemljenje, ali mislim da je iza nas uspješna sezona.

Jako puno ponuda ima za igrače Rijeke pa je pitanje tko će sljedeće sezone ostati u bijelom dresu.

- Trebamo vidjeti što je s igračima kojima ističe ugovori, imamo igrače koji igraju Euro, imamo i mlade reprezentativce, znamo da 25. srpnja igramo europsku utakmicu i treba vidjeti - rekao je Sopić.

Žalite li za prilikom iz 93. minute u Maksimiru?

- Teško mi je to sada pričati, ne možemo se vaditi na neke šanse iz prve utakmice. Mislim da smo danas trebali zabiti u prvih 25 minuta. Dinamo je iskoristio šanse koje smo im ostavili u užoj obrani, znamo kakve smo imali dogovore. NIje da se netko nije držao dogovora, već Petković ima kvalitetu zbog koje je reprezentativac. Ako njemu ili Baturini date da slobodno pucaju s 20-ak metara, to tako ispadne.

Zamjerate li što sebi na današnjoj utakmici?

- Teško je pričati odmah poslije utakmice, da se možemo bolje, moglo se. I treba se bolje, ali teško mi je sad odmah nakon utakmice nešto više pričati. Kao da me pitate što bi bilo da smo zabili prvi gol. Ne znam. Kad imate iskusnije igrače na terenu, sve je jednostavnije. Znamo da je Rijeka mlada momčadi, ali se ne želim na to vaditi. Kad se lomila sezona mi smo protiv Dinama imali 20-ak udaraca po gol, ali nismo zabili. Danas je ispalo ovako, Dinamo iz tri udarca zabije dva gola, a mi iz pet ne zabijemo nijedan. Ili iz 35 udaraca u zadnjim utakmicama jednom smo zabili iz penala, jednom iz slobodnjaka. I to je statistika - završio je Sopić.