Leko: Suđenje je bilo loše. Neki dan su se ispričali u Engleskoj, a kod nas to nećemo dočekati

Nogometaši Hajduka upisali su pobjedu protiv najvećeg rivala Dinama, pred 34.000 navijača na Poljudu u susretu 10. kola HNL-a, pobijedili su s minimalnih 1-0 (0-0).

Trener 'modrih' Sergej Jakirović nakon utakmice komentirao je kako je očekivao obrambenu igru Hajduka.

- Čestitam Hajduku na fer i korektnoj igri. Bila je to tvrda utakmica, kako je utakmica odmicala, preuzeli smo sve u naše noge. Falila je odlučnost, trebali smo biti još konkretniji s loptom u nogama u zadnjoj trećini. Trebali smo biti odlučniji u završnici, lopta je većinu utakmice bila u našim nogama. Onakvu igru smo čekali od Hajduka, pokušali smo sa zamjenama, sve smo dali da dođemo do izjednačenja, ali nismo uspjeli.

Bruno Petković obnovio je ozljedu.

- Bruno je izrazio veliku želju da igra. Mi smo mu to omogućili, nažalost, obnovio je ozljedu zadnje lože. Ušao je Drmić, probali smo i s Kulenovićem, ali nismo došli do završnog udarca. To je logika. Dali smo se ofenzivno što smo imali, dečki su dali sve od sebe, nikome ništa ne zamjeram.

Dinamo nakon poraza zaostaje pet bodova za prvoplasiranim Hajdukom, uz utakmicu manje.

- Utrka za naslov je maraton. Nema predaje, imamo dvije utakmice zaostatka. Napravit ćemo sve od sebe da se vratimo.

Arijan Ademi ipak je u igru ušao s klupe u drugom poluvremenu.

- U razgovoru smo došli do zaključka da je najbolje da Ademi kasnije uđe u igru kada nam je potrebna čvrstina. Odigrao je tih 35-40 minutu, Ademi će nam biti od koristi u idućim utakmicama. Naš tempo je težak, moramo se regenerirat i odmoriti. - priznao je Jakirović.

Ne razmišlja o smjeni.

- To nije pitanje za mene, otkad sam došao, odigrali smo osam utakmica i imam dva poraza.

Nevistić nije Livaković?

- Treba vidjeti kako je Livaković izgledao kad je došao... Kad je otišao bio je među tri najbolja na svijetu, a Nevistić nije branio godinu dana i momčad mu mora pomoći - kaže Jakirović.

Leko: Teren je bio loš!

Trener 'bilih' Ivan Leko zadovoljan je s ishodom utakmice i tvrdi kako će radije osvojiti tri boda uz lošu igru nego izgubiti uz fantastičan nogomet.

- Svaka je pobjeda najslađa u tom trenutku. Ova je pobjeda teško izborena, više smo do pobjede došli pragmatizmom nego dobrom igrom. Sreća nas je pomazila. Dinamo je imao loptu, izdominirao je posjed, ali nije imao previše velikih šansi. Mi smo imali dvije ili tri, a oni dvije. Ova je utakmica možda bila dosadna za publiku, a teren je bio loš, teško je bilo igrati. Ovo je potvrda da možemo konkurirati moćnom Dinamu.

Strateg 'bilih' nije zadovoljan suđenjem Igora Pajača.

- Bio je loš, i to treba reći, svaki naš oštriji start je bio žuti, svaka 'li-la' lopta je otišlana njihovu stranu. Jučer, Totteham - Liverpool, dođu gospoda i kažu da su pogriješili, da se ispričavaju, da su bili loši.... Ja bi volio da se to i kod nas dogodi, ali neće.

Teren je bio loš, priznaje Leko.

- Nemoguće koji trud ljudi daju. Imali smo problem s bakterijom i velikim vrućinama. Na oko izgleda dobar, ali je loš! Lopta ne ide i ne skače. Na takvom terenu ne možete igrati dobar nogomet, ali nemojte misliti da je to nekakvo opravdanje. Kako je nama, tako je i protivniku. Nama je danas falilo fluidnosti, ali sve u svemu, nešto treba naučiti iz današnje utakmice. Ova ekipa ima prostora za daljnji napredak, vidite da Žaper i Trajkovski ne mogu puno igrati, ali njihova kvaliteta odmah nas podigne.

Zašto je Odjidja igrao od prve minute?

- Zato što je doveden da igra tako velike utakmice. Nažalost nije bilo dobro, zamjene su nam donijele dobre stvari. Imamo 17-18 momaka koji žele igrati, dobro je kad su igrači grintavi i ljudi, koji se žele dokazati. Na nama je da izaberemo najbolje, a ostalima objasnimo zašto nisu igrali. Mijenjao sam jer nisam bio zadovoljan. Falilo nam je energije, bili smo previše pasivni. Promjene nas nisu previše promijenile, ali smo lakše zadržavali loptu. Ali bolje je pobijediti u lošoj partiji nego izgubiti u lošoj utakmici...

Oduševljen je golom Sahitija.

- Baš mi je drago! Bilo mu je stravično teško, nije zabio deset utakmica. Krilo Hajduka mora svaku utakmicu imati gol ili asistenciju. Međutim, sjajno je trenirao. Ništa nije slučajno. Jako mi je drago, njegova dva gola praktički su donijela šest bodova za nas.

Leka nije ponijela pobjeda, svjestan je da Hajduk još mora naporno raditi.

- Imamo mi naše probleme. Imali smo velike šokove, Istra i Gorica. Tu su krenuli treninzi, red rad i disciplina. Vratili smo se bazi, fali nam brzine i fizičke snage. Međutim, prvi put nisam znao s kim ću igrati. Njih 16-17 su me provocirali na treningu, a nije dobro kad ne znate tko igra. Sad ćemo raditi na tome da standardiziramo ekipu. Slika je jasnija nakon ove utakmice, naučimo nešto iz svake utakmice.