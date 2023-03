Jakirović: Četvrti smo što je vrlo važno psihološki. Bit će borba

Nogometaši Rijeke su u prvoj utakmici nedjeljnog rasporeda 25. kola HNL-a srušili Varaždin 3-1. Bila je to sjajna predstava momčadi Sergeja Jakirovića nakon koje je Rijeka skočila na četvrto mjesto ljestvice, tik uz Osijek.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sjajan uspjeh i preporod 'bijelih'. Do dolaska bh. stručnjaka, Rijeka se mučila, bila i u zoni ispadanja, no sada je nadomak trećeg mjesta koje vodi u Europu.

Jakirović je vrlo zadovoljan razvojem događaja i dobrom igrom protiv Varaždina.

- Čestitao bih objema ekipama na dobroj utakmici, nije mi izgledalo prvih pola sata da će ovako završiti iako smo izgledali dobro. Razbijali su nam presing, nismo ih mogli stisnuti kako smo htjeli, pogotovo sa Zelenikom na vratima. Na kraju smo postigli pogodak u najbolje vrijeme, baš kao i drugi, odmah u početku nastavka i tako smo usmjerili susret na svoj mlin - rekao je Jakirović i dodao:

- U poluvremenu smo se dogovorili da ih malo sačekamo, da ne srljamo i da nam malo izađu, tako smo iz kontre zabili drugi pogodak.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka je do kraja utakmice ipak primila gol.

- Nisam zadovoljan obrambenom igrom u prekidima, nismo niti jedan očistili i zasluženo smo primili gol iz prekida. Čestitam momčadi na pobjedi i na jako važna tri boda, psihološki prije svega jer smo izbili na četvrto mjesto, no to će biti borba do samog kraja. Marljivo smo počeli skupljati i bodove kući, polako napredujemo.

Trener Varaždina Mario Kovačević znao je što ga čeka na Rujevici.

- Moram čestitati Rijeci na, na kraju, zasluženoj pobjedi. Znali smo da ćemo igrati protiv jedne dobre Rijeke, to je druga momčad u odnosu na jesen. S razlogom smo se pribojavali iako smo u prvom dijelu imali neke svoje šanse, izlaske. Da smo uspjeli tu postići pogodak možda bi utakmica bila zanimljivija.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Nažalost, do te zadnje minute prvog dijela je bilo solidno, a znali smo da je Rijeka opasna iz prekida, primili smo gol u najgorem trenutku. U nastavku susreta smo prejeftino primili dva pogotka s kojima je Rijeka na kraju riješila susret u svoju korist. Meni može biti drago jedino da se nismo raspali do samog kraja nego smo postigli i taj utješni pogodak.

Najčitaniji članci