Jakirović: Da, želim Šotičeka i Pašalića! Petko će jednom otići, a hrvatski igrači su nam skupi!

Dinamo je odradio devetodnevne pripreme u austrijskom Bad Radkersburgu. Sergej Jakirović svojim je nogometašima pripremio dvije utakmice (CSKA 1948 Sofija i Krivbas), treća (Bešiktaš) je otkazana zbog vremenskih neprilika u Lendavi. Dinamovci su žestoko radili, često "umirali" na nesnosnim vrućinama. Nova lica u svlačionici hrvatskog prvaka su Marko Pjaca, Raul Torrente i Ivan Filipović, uskoro će se priključiti i Samy Mmaee.

Pokretanje videa... 00:41 Zafrkancija na treningu Dinama | Video: GNK Dinamo

Na treninzima je vladala sjajna atmosfera, "modre" su zaobišle ozljede (osim Stojkovića koji je ostao u Zagrebu), a oni ključni igrači (Baturina, Petković, Sučić...) i dalje su u Dinamu. A što o svemu kaže Sergej Jakirović?

- Zadovoljan sam, napravili smo sve što smo planirali. Neću pričati one klasične floskule kako su svi dobro radili, moraju dobro raditi, to im je posao! Posvećeni smo radu, znam da im je bilo teško, ali moramo to proći za sve što nas čeka. Sve je išlo po špagi, osim te otkazane utakmice s Bešiktašem - kaže Jakirović pa nastavlja:

- Pripremali smo se za utakmicu s dobrim protivnikom, htjeli smo vidjeti gdje smo u tom trenutku. Ali, ne pripremamo se mi za Bešiktaš, nego za sve što nas čeka tijekom sezone. Sljedeći dan smo odradili međusobnu utakmicu, igrači su dobili željenu kilometražu u nogama, to smo tražili.

Bad Radkersburg: Dinamovci odradili trening na prilično neugodnim temperaturama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kakvo je stanje s Ivanom Nevistićem? On još nije napravio niti jedan pravi trening s ostatkom momčadi...

- Oprezni smo s njim, jučer je odradio normalan trening golmana, a u Zagrebu će trenirati s momčadi. Više preveniramo nego što su to neke ozljede. U projekciji nam je da brani u prijateljskoj utakmici protiv Vardara 23. srpnja, ali pratit ćemo njegovo stanje.

Dinamo je doveo Pjacu, Torrentea i Filipovića, koji su bili s vama u Austriji, te Mmaeea, koji će vam se tek priključiti.

- Za Pjacu nam je samo bitno da je zdrav. Pazimo ga, kao i Roga i Kačavendu, i sve ove koji su bili dulje ozlijeđeni, ali uvjeren sam da će biti veliko pojačanje. On je školovano Dinamovo krilo. Filipović? Malo je samozatajan, znam ga odavno, dobili smo s njim ono što smo tražili. Torrente je školovan stoper španjolskog stila, dajem mu što više minuta da igra s Theophileom, koji zna španjolski. Trebat će mu vremena za prilagodbu, ali igrao je na visokoj razini i neće biti problema.

Bad Radkersburg: Dinamovci odradili trening na prilično neugodnim temperaturama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A Kačavenda? Jeste odlučili želite li ga u momčadi ove sezone?

- To je stvar dogovora klubova, ja bih htio da ostane. Kačavenda radi jako dobro, bitno je samo njegovo zdravstveno stanje. Ako smo ga toliko čekali prošle sezone, bilo bi onda u redu da ostane s nama. Uzeli smo si dovoljno vremena, ne moramo žuriti s tom odlukom, može biti s nama do kraja prijelaznog roka, ali moramo to dogovoriti.

'Odlazili su i drugi veliki igrači...'

Na kojoj poziciji još tražite pojačanja?

- Tražimo još desno krilo. Naravno, ovisi i hoće li do kraja prijelaznog roka još netko otići pa ćemo onda morati reagirati. Imat ćemo jako puno utakmica ove sezone, treba nam širine.

Plašite li se da u finišu prijelaznog roka ne ostanete bez Petkovića i Baturine?

- Doći će dan kad će Petković otići. On ulazi u zadnju godinu ugovora, vidjet ćemo hoće li produžiti ili će otići kao slobodan igrač. Dinamo je pokazao da može svakoga nadomjestiti, bilo je tu velikih igrača koji su odlazili, Dinamo je opet bio dobar. Naravno da sam kao trener sretan što su Petković i Baturina s nama. Njihov potencijalan odlazak me i brine i ne brine, ali ne mogu o tome razmišljati cijele dane. Sad su svi tu i ja radim kao da će biti ovdje do kraja sezone.

Bad Radkersburg: Dinamovci odradili trening na prilično neugodnim temperaturama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kakva je situacija s pojačanjima? Šotiček, Cordoba, Pašalić, Carlos...

- Sve je "status quo", priča se, pregovara se, najviše usmeno. Poslali smo ponudu za Kolumbijca, sa Šotičekom je bilo sve dogovoreno, sad smo u pat poziciji, ali mislim da će se to ponovno pokrenuti. A Pašalića... Pa tko ne bi volio Pašalića u momčadi?!

'Mmaee je stoper ozbiljne razine'

OK, tko je onda od svih tih igrača najbliže Dinamu?

- Najbliže je Šotiček (razgovor s trenerom Dinama rađen je u srijedu ujutro). Mi smo sve dogovorili s Lokomotivom oko uvjeta, da Šotiček sad kaže "hoću doći", došao bi sutra u Dinamo. Ovo sve ostalo je na dugom štapu, puno toga će ovisiti i o potencijalnim odlascima. Ali, desno krilo moramo dovesti, to nam je prioritet.

Samy Mmaee je novo obrambeno pojačanje. Vaš dojam o novom stoperu Dinama?

- Odradio je preglede, potpisao ugovor, trenirat će u Maksimiru s našim igračima, u subotu napokon i s ostatkom momčadi. Mmaee je dokazani stoper na ozbiljnoj razini, samo me zanima u kakvom je stanju, jer mu je prvenstvo u Mađarskoj završilo otprilike kad i nama.

Austrija: Pripremna utakmica GNK Dinamo - CSKA 1948. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Je li se istaknuo tko od mladih igrača, hoće li tko od njih ostati dio prve momčadi?

- Svi su pokazali ozbiljan potencijal, sad samo moramo planski sve napraviti, to je dugoročna strategija kluba. Kad procijenimo da ih možemo staviti, to ćemo napraviti. Igrat će po 15-20 minuta kad nam rezultat to dopusti. Trebali bi ostati s nama, takav je plan, tu su još trojica koji su bili s nama na prvom dijelu priprema i oni će povremeno trenirati s prvom momčadi. Moramo se dogovoriti i s trenerom juniora, plan je da treniraju s nama, a igraju za juniore. Sve će se raditi u dogovoru, puštat ćemo ih na taktičke treninge.

'Ovo je najgori period za sve trenere'

Hoće li Mauro Perković otići u nizozemski NEC Nijmegen?

- Perković je ovdje i dok je tu, računam na njega. Nemam ja kao trener puno toga za reći ako su sve tri strane zadovoljne. Kao i u slučaju Sučića. Takav je moj život, jedan ode, drugi dođe. Sučić? Da je danas zadnji dan prijelaznog roka bio bih siguran da je ostao u Dinamu, ali "mercato" traje do 31. kolovoza. Ovo je za trenere najgori period. A onda još traje hrvatski prijelazni rok, pa kad on završi, još traje u Saudijskoj Arabiji. Teško je to. Možeš ući s jednim rosterom u pripreme, a izaći s drugim.

Koliko je momčad bolja nego u trenutku kad ste preuzeli Dinamo?

- Bolji smo jer smo navikli jedni na druge, igrači su se naviknuli na naš rad, lakše provode naše zahtjeve. Sve se zna, nekad ne moraš ništa ni govoriti, oni već znaju što se od njih traži. Moj stil je što direktnije doći do gola, ali sam svjestan da u ovoj momčadi igraš na dominaciju, svi te čekaju u obrambenom bloku. Uglavnom, bit ćemo uigraniji nego prošle sezone.

Bad Radkersburg: Dinamovi reprezentativci odradili lagani trening, popodne je na rasporedu pripremni suret Dinama i CSKA 1948 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koliko pratite što rade Hajduk, Rijeka, Osijek...?

- Pratim, dosta im je igrača otišlo. Osijek je prvi počeo raditi i doveo je mlade, potentne igrače, koji su u svojim ranijim klubovima nešto pokazali. Ali, nije isto igrati u Osijeku ili negdje drugdje, drugačiji je pritisak. Dok nitko nema pritisak kao u Dinamu! Rijeka je izgubila dosta igrača, Hajduk također. Ali, jedno su pripreme, vidim da nastane euforija kad netko nešto odigra, netko nekoga pobijedi. Kad počne sezona vidjet ćemo kakvo je pravo stanje.

'Koga god izvučemo, bit će 50-50%'

Dinamove ambicije su...

- Prioritet je naslov prvaka, to uvijek mora biti pod broj jedan. Naravno, kad dođeš blizu u Kupu, onda želiš i osvojiti dvostruku krunu. Europa? Koga god izvučemo, mi ćemo se s njima "potući". Zasad su sigurni Young Boysi i Galatasaray, suparnici nam još mogu biti Bodo/Glimt, Qarabag, Slovan Bratislava... Koga god izvučemo, to će biti 50-50. Svi će se napregnuti. Imamo iskustva, Dinamo je pokazao da može pobijediti vrhunske momčadi.

Dinamo nikad nije u napadačkom dijelu momčadi imao tri hrvatska reprezentativca, vi danas u kadru imate Baturinu, Pjacu i Petkovića.

- Zvučno to djeluje, zato smo i htjeli takve igrače, da nam podignu kvalitetu. Želim neke stvari promijeniti, pa da u završnici budemo još opasniji, da još više pucamo na gol. Imamo sjajne šutere, to ću opet reći, nekad mi je jako žao, kad imaš dominaciju, posjed, a nisi konkretan. Na treninzima idu "bombe" tih naših igrača, moramo šutirati još više.

Bad Radkersburg: Igrači GNK Dinamo na jutarnjem treningu u Austriji | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako vam djeluju senatori Ademi, Mišić, Ristovski, Perić...?

- Dobro su, sve dobro podnose. Malo im je svima teško zato što su imali pet tjedana pauze, pa je sada već pet tjedana priprema, a zadnjih deset godina su imali samo po sedam dana odmora. I odmah bi počeli trenirati. To je šok za organizam. Zimi smo imali 18 dana do početka prvenstva pa nismo ni radili klasične pripreme.

Imate li u glavi početnih 11 za početak sezone?

- Meni je 16 igrača "prvih 11", nije to više kao prije. Imamo na svakoj poziciji dva igrača, različitih profila, možeš se nekad i igrati, imaš raznih opcija. Pripreme i služe da nešto probamo, sve ovisi s kim igramo i kakvo je zdravstveno stanje. Ali, ono što smo htjeli dovesti u zadnjoj liniji, to smo doveli.

Bad Radkersburg: Dinamovci odradili trening na prilično neugodnim temperaturama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo se nekako više okrenuo inozemnom tržištu...

- Neću o imenima, no htjeli smo dva hrvatska igrača u zadnjoj liniji. Ali to je takvo bubanje cifri, tako da to nije nimalo realno. Nema smisla. A doveli smo Mmaeea, s kim god razgovaramo, svi kažu da ne mogu vjerovati kako smo ga uspjeli dovesti. Bio je zadnje tri godine u standardan u Ferencvarosu. Naravno da nije igrao puno zadnje sezone, istjecao mu je ugovor. Imamo četiri ozbiljna stopera, nitko nije otpisan, bit će utakmica za sve.

'Neke igrače sam htio zadržati, al...'

Ogiwara je jedini klasični lijevi bek.

- Ogiwara i Mauro Perković. Ako Mauro ode, ili ćemo dovesti nekoga ili ćemo s Pierre-Gabrielom popunjavati tu poziciju. Nećemo na lijevoj strani koristiti Mikića, on će biti desno.

Otišli su Kaneko, Vidović, Bulat, Šutalo, Halilović... Žalite li za nekim?

- Svi ti igrači su dali svoj doprinos i volio bih da su neki od njih ostali. Ali, financijska potraživanja su bila velika. Mi smo neke pokušali zadržati, nije išlo. Bulat i Šutalo otišli su u odličan klub, to je dobar iskorak za njih, igrat će dobru ligu, svi ju zovu 'mali Premiership', pa ako se tamo pokažu, mogu ozbiljno napredovati - završio je Jakirović.