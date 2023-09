Jakirović: Emir Dilaver mi je rekao za Ademijevu situaciju

Sergeja Jakirovića nije zatekla baš najbolja situacija po dolasku u Dinamo. Bruno Petković bio je na odlasku, momčad u velikom padu nakon što je ispala iz Lige prvaka, a Hajduk se odvojio u HNL-u. Uprava je do tada odradila razočaravajući prijelazni rok, navijači su bili bijesni, ali onda je Dinamo povukao potez koji je opet vratio pozitivu u Maksimir.

Bruno Petković potpisao je novi ugovor do 2025. godine, a Arijan Ademi vratio se nakon pola godine. Jakirović nije skrivao sreću na press konferenciji.

Što za vas znači ostanak Brune i dolazak Arijana?

- Iznimno važno za cijeli klub, na tom tragu smo cijelo vrijeme bili, ja sam komunicirao što se tiče Petka da je to stvar tehnike jer smo obavili dva razgovora otkako sam došao. Nisam znao za Ademijevu situaciju u Kini, Emir Dilaver (bivši igrač Dinama i aktualni član Rijeke) mi je rekao kakvo je stanje. Respektirajući mog prijatelja Bjelicu, pokušali smo sve s naše strane. On ga je prvi kontaktirao, ali sam rekao kako se ne dogovore, da ga mi čekamo raširenih ruku. Na moju sreću, dva iznimno važna igrača su s nama i sigurno da nas čeka bolja budućnost u nastavku prvenstva.

Slijedi u subotu Slaven Belupo.

- Slaven Belupo je promijenio trenera, Roy Ferenčina radio je s Antom Čačićem, sigurno da zna sve o našoj momčadi, čeka nas agresivna momčad koja će nam probati uzeti nešto. Ja sam mišljenja da kada igramo kući u Maksimiru da se moramo postaviti s pravim gardom i od prve sekunde tražiti gol, da mi to kontroliramo, nadam se da će to tako biti. Pauzu smo iskoristili da se odmorimo, došli smo do zraka, napravili smo dosta dobrih treninga. Vjerujem da će se vidjeti pomaci nabolje, vratili su se reprezentativci zdravi. Za ovu utakmicu je Kaneko otpao zbog udarca u rebra kojeg je dobio protiv Gorice.

Puno se toga izdogađalo, stanka je bila dugoočekivana da biste uklopili neke vizije, sada krećete u taj ritam četvrtak-nedjelja, čeka vas Kup, utakmica na Poljudu pa i Europa.

- Sedam utakmica u 23 dana, zato sam rekao da nam treba igrača u rotaciji. Mi pričamo o idealnim uvjetima kad su svi zdravi. Dobro došla nam je pauza da se bolje upoznamo s igračima. Odnosi s igračima su sjajni, fali neki touch naš koji bi volio u neki segmentima da izgledamo bolje, da bolje radimo presing. Idemo utakmicu po utakmicu, svaka je bitna, finale je svaka, u zaostatku smo, ali smo u manjku s utakmicama. Možemo mi računati na te pobjede, ali moramo dobiti na terenu. U svakoj želimo uzeti maksimum.

Kapetan Dinama je?

- Kad je na terenu, onda je Arijan Ademi, a kada njega nema, to je Bruno Petković. Ristovski i Mišić su zamjene.

Kako vidite Ademija?

- Sad ćemo napraviti trening, trebao bi biti u konkurenciji za utakmicu, vidjet ćemo koliko će biti minuta. Mislim da će konkurirati od samog početka.

Kako ste zadovoljni Bernauerom, Kanekom, koji su tu već duže vrijeme i kako se Sosa uklopio?

- Bernauer i Kaneko konkuriraju, može još bolje, ali treba im prilagodba obzirom iz kluba u kojeg su došli u klub poput Dinama gdje se traži da stalno igraš dobro i pobjeđuješ. Računam da će biti bolji, trebam ih još više upoznati i zato smo organizirali prijateljsku utakmicu. To treba biti bolje. Nadam se da će rasti i da će nam biti od pomoći. Dobit će priliku, na njima je da pokažu da su s pravom angažirani da budu pojačanja. Što se tiče Sose, on je 2022. godište, lijepo građen, došao je iz sustava s tri iza. Dobro je igrao u Bologni, s vremenom ćemo mu davati minutažu.

Dalić je rekao da Petković mora igrati u šesnaestercu, a ne playmakera.

- On je napadač, ima slobodu u igri jer ima nogomet u malom prstu, prepoznaje sam situacije. To je inteligencija koja je na visokom nivou. Sad da ga ja stavljam u gabarite i šablone, više bih izgubio nego dobio. On sam prepoznaje, svi igrači su uz njega puno bolji. Razigrava ih i dovodi u prilike. Kada mu dođe šansa, volio bih da bude u završnici i zabija golove, kao izbornik Dalić. Nikad nije imao bolji ulazak u sezonu, jako mi je drago i što je na reprezentativnom nivou pokazao da je prva špica.

Postoji li šansa da se Kevin Theophile-Catherine vrati u Dinamo?

- To sam i ja pročitao, ima nas na tim pozicijama, znam što je Theophile bio ovdje, to je za mene dobar igrač. Može biti u smislu da ga angažiraš da bude uz mlade igrače, da uskoči kada treba obzirom da Šutalo i Perić nisu bili u ritmu. Nismo se odlučili za njega, on je slobodan igrač, vidjet ćemo što će donijeti budućnost.

Pitanje vratara?

- Nevistić i Zagorac su tu, vidjet ćemo na polusezoni. Pričali smo u smislu još jednog golmana, za nedajbože ozljede. Morat ćemo reagirati iako smo priključili Farisa Krkalića, s te strane smo sada mirni.