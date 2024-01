Jakirović ga je otpisao jer je nakon teškog poraza 'visio' na mobitelu. Sad ima novi klub

Bogdan Mihajličenko (26) je na ljeto došao u Dinamo kao rješenje za problematičnu poziciju lijevog beka. Riječ je o talentiranom igraču, ali čija je karijera bila prožeta ozljedama. Upravo zbog toga hrvatski prvak nije htio ništa riskirati i plaćati odštetu za njega pa su se s Anderlechtom dogovorili da će im plaćati po nastupu.

Pokretanje videa ... Dinamo Loksa | Video: 24sata

U početku se ustalio u prvih 11 kod Igora Bišćana, ali nakon što je on otišao, Sergej Jakirović mu nije previše vjerovao. Protiv Osijeka (3-2) ga je u kolovozu izvadio nakon pola sata igre, što je bio jasan znak da se nešto događa između njih dvojice. Tri utakmice je potom odsjedio na klupi, dobio priliku u četiri, a posljednji nastup upisao je početkom listopada u porazu od Ballkanija (2-0) u Konferencijskoj ligi. Od tada ga nije bilo na mapi, a Sergej Jakirović je na početku priprema za proljetni dio sezone samo potvrdio ono što se nagađalo, a to je da je otpisao Ukrajinca koji slobodno može potražiti novi klub. Odigrao je tek 14 utakmica i dvaput asistirao.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

I tražio ga je Mihajličenko cijeli siječanj pa se na koncu odlučio vratiti u domovinu. Potpisao je za Polisju Žitomir, trećeplasiranu momčad ukrajinskog prvenstva. Ugovor je potpisao do 2026. godine.

Podsjetimo, Jakirović ga je u potpunosti prekrižio nakon teškog poraza od Ballkanija. Mihajličenko je bio jedan od najgorih na terenu, no to ga nije previše diralo. Dok su u svlačionici igrači bili razočarani i u šoku, on je 'surfao' na mobitelu. To je razljutilo trenera Dinama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nakon poraza od Ballkanija u Prištini odlučio sam ga maknuti. Ali, iako javnost misli da sam to učinio zbog njegovih igara, to nije istina. Jer tako sam mogao otpisati 10 igrača, da je do igre! Ali, ako dođeš poslije utakmice u svlačionicu i prvo što napraviš jest da se skineš u bokserice i uzmeš telefon, pričaš lagano kao da se ništa nije dogodilo... A ja lud zbog poraza, pola igrača razbija svlačionicu! E, onda si ti tu samo fizički, a duhom negdje drugdje i smatram da takvi igrači nama ne trebaju. I da podcjenjuju Dinamo, što je vrlo važno naglasiti - rekao je Jakirović za Germanijak prije dva mjeseca.