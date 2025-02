Jakirović: Htio sam dovesti Miereza, Pašalića, Šotičeka... ne znam zašto se nije realiziralo

Sergej Jakirović dobro je krenuo na klupi turskog Kayserispora i u prve dvije utakmice pobijedio je jednu i jednu remizirao. U razgovoru za Germanijak prisjetio se vremena provedenom u Dinamu u kojem je dobio otkaz nakon poraza 9-2 od Bayerna u Ligi prvaka.

- Ja sam htio dovesti Miereza, Pašalića, Šotičeka, Radeljića ili Galešića i Fruka, ako ode Baturina. Nemam pojma zašto nisu dovedeni, ali to su bili moji izbori - započeo je Jakirović.

- Mierez je bio na radaru, razgovarao sam s njim, rekao mi je da bi volio doći u Dinamo, a obećao sam mu da ću učiniti sve što mogu. Siguran sam da bi Pašalić u Dinamu još više eksplodirao i postao standardni reprezentativac. Potencijal Šotičeka je ogromna stvar. Nažalost, otišli su na drugu stranu.

Jakir je komentirao i odnos sa sportskim direktorom Markom Marićem.

- Imali smo dobar odnos, i danas ga imamo. Možda neke stvari niti on nije mogao. Ja bih se, recimo, postavio drugačije da sam bio sportski direktor - rekao je i podijelio svoje dojmove o otkazu nakon poraza od Bayerna.

- Ništa mi nije upućivalo da ću dobiti otkaz. Bilo je to nakon utakmice, pričao sam s Markom. Da, devet golova je puno i veliki poraz, ali i mnogi drugi veliki treneri su to preživjeli. Gledajte, Rodgers je dobio sedam od Dortmunda, a evo, neki dan sam ga gledao protiv Bayerna. Mi tu večer nismo bili na razini Lige prvaka. Ipak, u jednoj situaciji smo smanjili na 3-2 i Pjaca je imao šansu za 3-3. Tada je bila dobra taktika, kasnije više nije bila - kaže i dodaje:

- Ma vidite, da nismo pokušali tražiti još jedan gol na 3-2, ispao bi to kukavički pristup. Tražili smo taj gol jer uvijek idemo za gol više. Nakon utakmice čitamo da smo se trebali povući nakon gola Ogiware. Naknadno znanje javnosti je nešto s čime se u trenerskom posao jednostavno morate sresti i na to se naviknuti.

Bivšem treneru "modrih" zasmetale su i neke stvari koje se tiču nepovjerenja.

- Napravimo fantastičan uspjeh, a stalno neka negativna percepcija. Izmišljaju se ankete, negativni komentari. Pokušao sam se isključiti, ali to je teško kad je svuda oko tebe.

O treneru Cannavaru rekao je sljedeće:

- Želim mu puno sreće, da ponovi ono što smo napravili. Sada će biti lakše, jer Dinamo nema Europu, a konkurencija se čini slabijom. Stranci? Nemam ništa protiv, jer sam i ja stranac u Turskoj, ali čini mi se da im je u Hrvatskoj medijska podrška jača. I to su ti dvostruki kriteriji koji me zbunjuju u HNL-u. U najmanju ruku.

Jakirović je istaknuo i da je bio jako ponosan kad je vidio da je sin Leon zabio dva gola Barceloni u utakmici juniorske Lige prvaka. Jakir senior je vodio Leona u prvoj momčadi dok je bio trener Dinama.

- Malo koje dijete bi ostalo normalno da mu je tata trener. Leon je ostao. Zapravo, ja sam se najviše šokirao u utakmici protiv Milana u Ligi prvaka. Nažalost, to je tako u Hrvatskoj. Kada Fabio Cannavaro gurne Leona Jakirovića u vatru, to je prepoznavanje talenta. Kada ga ja stavim, onda je nepotizam. Takva su pravila igre ovdje, ali mene to ne dira. Ja znam koliko vrijedi i zašto je tu gdje jest - zaključio je Sergej Jakirović za Germanijak.