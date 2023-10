Jakirović: I ja sam kriv zbog ozljede Petkovića, a Theophileu su brojali samo kikseve...

Gorica u subotu od 18.10 sati dočekuje Dinamo. Turopoljci su u elitni rang hrvatskog nogometa ušli 2018. godine. Od tad su s Dinamom odigrali 21 utakmicu, a za pobjedu ne znaju, izvukli su tek četiri remija. Trener Dinama Sergej Jakirović (46) najavio je utamicu.

'S Petkovićem nećemo žuriti'

- Igramo protiv homogene i kompaktne momčadi. Pokazali su da mogu napraviti ozbiljne probleme svima. Blizu su europskim mjestima. Traže svoju šansu, bez nekog velikog pritiska. Sve što naprave protiv Dinama, za njih će biti plus. Mi moramo napraviti sve da pokušamo pobijediti. U posljednje četiri utakmice samo je jednom Dinamo pobijedio Goricu (tri remija, op. a.). Maksimalno ozbiljno pripremali smo se tijekom reprezentativne pauze. Pripremit ćemo se na njihove opasne pojedince.

Jesu li svi zdravi?

- S Brunom Petkovićem nećemo žuriti. Kad vidimo da je sto posto spreman, kad vidimo da nema oštećenja na mišiću, onda ćemo ga koristiti. Gabriel Rukavina je nekoliko dana out zbog aduktora. Mahir Emreli osjetio je jučer na treningu list, to je zamor materijala, bit će ok.

Petković je unatoč ozljedi stražnje lože išao igrati za reprezentaciju... I, čini se, ponovno obnovio ozljedu.

- I ja sam kriv zbog ozljede Petkovića, što sam ga onomad pustio da nezaliječen igra protiv Hajduka. Na Poljudu je postojala mogućnost 20 posto da se ozljeda obnovi. Da tražimo krivca, nema smisla. On je napravio sve testove prije nego je išao za reprezentaciju. Bilo mu je tad bolje. Zato kažem, nećemo sad forsirati, nema smisla, možemo ga samo izgubiti na što duži period.

'Hrvatska će ići na Euro'

Bili ste trener Gorice, kakav doček očekujete?

- Lijep. Gorica je moje prvo iskustvo u prvoj ligi. Postavili smo tamo temelje, kasnije se ta momčad i nadogradila.

- Sa svoje strane sam napravio sve. Tko je za Dinamo, tko nije... Treba dočekati zimsku pauzu, napraviti analizu. Stanku smo iskoristili za osvježavanje igrača. Bili smo u Oriovcu, čestitali Orioliku sto godina kluba. Uključili smo Špikića i Ristovskog u momčad nakon ozljeda. Napravili smo par kvalitetnih treninga kako bismo bolje izgledali u određenim trenucima.

Reprezentacija?

- Jučer sam rekao da nekad nismo realni. Pet godina Hrvatska ide uzlazno. Svjetske smotre u Rusiji i Katru... Mora nekad doći do određenog pada. Najvažnije je da igrači imaju minutažu u klubovima. Vjerujem da će izbornik pronaći način da izađe iz toga. Ali i igrači, moraju vjerovati i preokrenuti to. Vjerujem da idemo na Europsko prvenstvo.

'Igrat će Bernauer'

Hoće li protiv Gorice igrati Maxime Bernauer?

- Hoće, dobro se pokazao. Igrat će u paru s Dinom Perićem.

U Dinamo se prije nekoliko dana vratio Kevin Theophile-Catherine, u kakvom je stanju?

- Nije mu trebao proces prilagodbe, zato smo ga doveli. Brojali su mu se samo kiksevi u prošlosti. Čim prije ćemo ga pokušati ubaciti u momčad. Kad procijenimo da nam treba.

U kakvoj je formi sad Dinamo?

- U rujnu smo imali sve pobjede pa u listopadu startali s dva poraza. Ovaj rujan kao da nije postojao. To sam naučio u Dinamu. Samo rezultat. Nakon dva poraza suvereno smo pobijedili Istru (3-0, op. a.), to je snaga ove momčadi.