Jakirović: Igrači umorni? Ma bit će još umorniji! Nema popusta

Simon Rožman i Domžale pobijedili su Rijeku 1-0 u Kranjskoj Gori. Utakmica s puno prigoda na obje strane, Slovenci bolji u prvom, a Rijeka u drugom poluvremenu i - očigledno 'lipsali' igrače obje momčadi. Pa se onda, uzročno-posljedično, vidjelo jako puno tehničkih kikseva i 'bijelih' i 'žutih'.

Slovenci su jedan kiks protivnika iskoristili i pobijedili, ali riječki šef Sergej Jakirović (kojeg BiH želi za izbornika!) nije ni najmanje zabrinut jer su igrali mladi (prije svih, tek 18-godišnji napadač Niko Gajzler) i jer je predugo poslu da bi ga zabrinuo jedan minimalni prijateljski poraz usred najžešćeg pripremnog razdoblja kad 'vadi dušu' igračima.

POGLEDAJTE VIDEO: Ćudljiva Kranjska gora

​- Zadovoljan sam trudom igrača, pristupom koji su pokazali. Vidi se da smo još dosta 'teški' što nije ni najmanje neuobičajeno. Mi smo od 15. lipnja krenuli za žestokim radom u svom kampu na Rujevici, a prije četiri dana u Kranjsku Gori došli raditi još jače i napraviti baš taj temelj, kondicijsku bazu za sve ono što nas čeka u dugoj i napornoj sezoni koja počinje sredinom srpnja - priča Jakirović.

- Naravno da se na utakmicama radi i puno zamjena tj. dvije posve različite postave igraju po jedno poluvrijeme jer još uvijek dosta kombiniramo, neke odgovore tražimo kroz utakmice, to i jest svrha priprema.

O samoj tekmi...

- Utakmica je bila dobra, na trenutke je bilo i dosta tehničkih pogrešaka uzrokovanih umorom. Mi nismo iskoristili prigode koje smo stvorili, a oni jednu od svojih jesu i na kraju zasluženo pobijedili. Radimo puno, treniramo stvarno naporno i pripremne utakmice dio su te priče, a jedina im je svrha da spremni dočekamo sve ono što nas čeka u domaćim natjecanjima i u Europi.

'Ubijačina' se nastavlja

Dilaver pripreme pod Jakirovićem zove; 'ubijačina'. I ta se 'ubijačina' nastavlja još jače, a za tri dana se igra nova tekma.

- Mi se danas vraćamo jakim pripremama. Da, u subotu igramo s ljubljanskim Bravom, a do tada igrače čeka još jako puno trke tako da očekujem kako će im u toj utakmici biti još teže igrati.

Foto: HNK Rijeka

U nedjelju navečer vraćaju se U-21 reprezentativci koji nisu bili s Rijekom na pripremama nego sa reprezentacijom na Europskom prvenstvu u Rumunjskoj.

- Frigan, Hodža i Galešić imaju slobodno do nedjelje popodne. Vidjet ćemo u kakvom su stanju, što mentalno-što fizički, ali oni su mladi i uvijek željni nogometa tako da ne sumnjam kako će bit spremni igrati sljedećeg tjedna - rekao je Jakirović.

Navijači čekaju što će se dogoditi s izlaznim transferima, ali to je pregovaračka igra koja bi mogla potrajati do debelo nakon početka sezone jer prva se utakmica igra 22. srpnja (Rudeš na Rujevici u 1. kolu HNL-a), a 'mercato' traje do 8. rujna.

Dakle: strpljenja, ljudi. Ako ga mogu i moraju imati Mišković i Jakirović koji odgovaraju za klub i rezultat onda ga jednostavno trebaju imati i navijači, koliko ih god to žuljalo!