Hull City je s 3-0 pobijedio Preston North End i tako produžio niz na tri pobjede. U posljednjih sedam utakmica, Hull je izgubio samo jednu i drži četvrto mjesto tablice
Jakirović je Hull City pretvorio u stroj! Nova pobjeda i nastavak borbe za vrh Championshipa...
Nastavlja se bajka Sergeja Jakirovića i Hull Cityja. U 28. kolu engleskog Championshipa, "Tigrovi" su s 3-0 pobijedili Preston North End u gostima i nastavili borbu za vrh tablice. Ovo je treća pobjeda u nizu za Hull koji igra sve bolje, a u igri je i da izbori direktan plasman u Premier ligu, što bio bio ogroman uspjeh za Jakirovića.
Hull je poveo u 33. minuti i to je bio mat u tri poteza. Crooks je dao za Babajidea koji je povukao do kaznenog prostora i onda na drugoj stativi pronašao Millara koji iz blizine pogađa za 1-0. U 45. McBurnie je u petercu dao za Famewa koji matira golmana Prestona te se tako otišlo na odmor.
U nastavku "ista meta isto odstojanje". Hull odmah u 49. minuti povećava na 3-0, a sada McBurnie zabija. Još jedna vrhunska akcija, Hirakawa je prenio za Škota koji posprema za novo slavlje gostujućih navijača. Rezultat se do kraja nije mijenjao i Hull je ostvario još jednu veliku pobjedu.
Hull Cityju je ovo treća pobjeda u nizu te je u posljednjih sedam ligaških susreta izgubio samo jednom, a prošao je dalje i u FA Kupu nakon što je na jedanaesterce izbacio Blackburn Roverse. Jakirovićeva momčad je četvrta na tablici sa 47 bodova, a drugo mjesto, koje vodi izravno u Premier ligu, bježi im za samo tri boda.
