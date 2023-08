Jakirović: Lillu treba pokazati da mi možemo. Čabraja otkrio kakva je Kačavendina ozljeda

Još jedna divna riječka nogometna večer, još jedna fešta igrača i navijača nakon pobjede, još jedno skandiranje iz pet tisuća grla: 'Dajte Lille da se i-gra-mo, i-gra-mo, i-gra-moo-ooo'!

Uz jako puno napora, protiv Lokomotive koja je u prvom poluvremenu čak i bila bolji protivnik, ali... Nema genijalno gromovitu genijalnu ljevicu Marca Pašalića na svom raspolaganju. I ovakvu publiku kao vjetar u jedra. I klupu s koje ulaze igrači kao što su Djouahra, Hodža, Ilinković...

Statistika utakmice Rijeka - Lokomotiva

Foto: Sofascore za 24sata

Sergej Jakirović djelovao je umoran i - prezadovoljan nakon što je Rijeka s 2-1 pobijedila Lokomotivu u 5. kolu HNL-a.

- Čestitam dečkima na jednoj stvarno jako dobroj utakmici, kombinatorici, želji i htijenju. Nije bilo nimalo lako. Čak smo i dobro ušli pa nas je nakratko presjekao taj gol. Kad je Paša zabio taj gol vratili smo se i zaslužili pobjedu, imali i sreće kod Kulenovićeve grede. Jako mi je drago što je Nais zabio gol.

Rijeka je bila baš na vašu sliku i priliku. Žestoka borba do zadnje sekunde i ogromna želja za pobjedom.

- Stalno ponavljam da hoću momčad u kojoj igrači pomažu jedno drugom, u kojoj svi dišu kao jedan. Uz čudesnu podršku s tribina. I to sve imam i zbog toga sam presretan. I jako mi je drago što su igrači s klupe donijeli taj dodatni impuls koji želimo.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Banda i Dilaver? Sutra idu 'na magnet' pa ćemo vidjeti. Da, iskusni i klasni igrači koji su najdragocjeniji baš za takve utakmice kakva nas čeka u Francuskoj, ali vidjet ćemo... Protiv više sile se ne može.

Slijedi okršaj s Lilleom u playoffu Konferencijske lige. Teško gostovanje u Francuskoj.

- Ne smiješ im dopustiti ni milimetar prostora. Jako stišću, puni su kvalitete. Meni je samo bitno da mi budemo hrabri, da znamo zadržati posjed i da im damo do znanja kako im možemo priprijetiti. Trebamo znati izaći iz tog njihovog strašno dobrog presinga, kad to probiješ onda im ideš na zadnju liniju - rekao je 'Profa Jakir'.

Silvijo Čabraja bio je, logično, razočaran konačnim ishodom, ali kao uvijek: maksimalno realan u osvrtu na utakmicu.

- Čestitke Rijeci na pobjedi. Publika je mogla uživati i u Rijekinom i u našem nogometu, u odličnoj utakmici - pričao je trener Lokomotive.

Lukas Kačavenda je na pragu odlaska u Dinamo, a na Rujevici se opet ozlijedio.

- Dobro smo otvorili utakmicu, do izlaska Kačavende bili možda čak i bolji. On se žalio na povredu kuka pa smo ga mijenjali.

Rijeka nam je stvarala probleme iz prekida.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Na našu žalost nismo se vratili iz negativnog rezultata, Rijeka je jaka i znala je naći put do pobjede. Drugi gol ide na dušu Čavline? I meni se tako činilo s klupe, ali to je dečko 2002. godište, moramo to istrpjeti, to je jednostavno tako.

Čabraja je u posljednjim trenucima dao sve u napad. Pa što bude.

- Gurnuo sam sve od napadača što imamo, imali smo i prilike, naravno imala ih je i Rijeka. Mi smo primili 2 gola s 18 metara... I izgubili. Kad povučeš momčad na 20 metara od svog gola onda 90 minuta strepiš, a ovako ideš po gol pa što bude. U mojoj momčadi su sve mladi igrači koje se moraju naučiti igrati nogomet, a ja ih neću učiti da igraju da bi se branili - rekao je Čabraja.