Jakirović: Mi u Rijeci smo baš 'bolesni', ali smo i fantastični

U Puli je prije dva mjeseca bilo žestoko, pre-emotivno. Istra je dobila dva crvena kartona, Rijeka (Niko Janković) zabila dva gola i pobijedila 2-0, a Ante Erceg zbog paranja sudačkog notesa dobio dva mjeseca kazne.

Za dva dana Rijeka i Istra 1961 opet će jedno na drugo. Ovaj put na Rujevici. Subota, 19 sati i 10 minuta, novi Derbi della Učka.

- Jako gust raspored i opet jako bitna utakmica. Ostala su četiri kola do kraja igramo Derbi della Učka koji je uvijek, onako... Energičan, dinamičan. Baš takav je bio i prethodni, dobra utakmica je bila - priča preporoditelj 'bijelih', šef Sergej Jakirović.

- Znamo da Istra gaji napadački, lijep nogomet i to bez obzira na to igraju li kući ili u gostima. Uvijek teže istom načinu igre. Istra ima svoju filozofiju igre i kolega Garcia to dobro radi. Ove sezone su i iskočili van dosadašnjih gabarita. Dosad su se borili za opstanak, a sad za četvrto mjesto i sigurno je kako će Istra napraviti sve da nam u subotu maksimalno oteža život.

Jesen je bila puna riječke tuge, a sad ste s jednom i pol nogom već u Europi.

- Mi smo se u ova dva dana regenerirali nakon dosta zahtjeve utakmice u Koprivnici. Ali bili smo dobri tamo, prekinuli ovosezonsku negativnu tradiciju s njima, a dat ćemo ama baš sve od sebe da i u subotu na našoj Rujevici protiv Istre osvojimo sva tri boda koja bi nam (ako se poklope ostali rezultati) već tri kola prije kraja mogli osigurati europski plasman. No s time nismo opterećeni jer prema tom europskom cilju idemo: tekmu po tekmu.

Slaven Belupo je pobijeđen 3-1 s dosta 'izmiksanom' početnom postavom.

- Otkad sam u Rijeci nisam nijednom u startnih 11 rotirao toliko igrača kao u prošlom kolu u Koprivnici, ali nismo nikad ni imali ovako zgusnuti raspored kao sad. Bila nam je to treća utakmica u osam dana i normalno je da dođe do određenog zasićenja. A svi koji su igrali tu su priliku zaslužili na treningu. I igrali su dobro. Ili, ajmo reć': solidno. Neke smo igrače osvježili, a i Belupu uzeli sva tri boda što je bilo najvažnije.

Galešić-Smolčić, Liber i Janković... Sjajni

Liber u Koprivnici nije djelovao onako dobro kao kad uđe s klupe.

- I Adrian Liber i Niko Janković na toj poziciji 'desetke' permanentno daju svoj maksimum, a ja mislim da je Adrian zaslužio početi od 1. minute. Ljudi očekuju da će odmah raditi čuda, zabiti i(li) namjestiti 1-2 gola. A odigrao je dobrih sat vremena koje je Niko nadogradio u zadnjih pola sata. Tome i služi konkurencija tj. širina igračkog kadra. Niko je malo fizički korpulentniji, a Adrian dinamičniji i motoričniji. S obojicom sam jako zadovoljan.

Mladi stoperski par Smolčić-Galešić igra baš dobro, a na klupi su vam imena kao Dilaver, Mitrović, Krešić...

- Niko Galešić i Emil Dilaver su naš prvi stoperski par. To je tako bilo do sada. A Smolčić je bio u rotaciji i sve što je odigrao bilo je: jako dobro! Je, imam petoricu stopera, ali dođe nekad do problema pa ostaneš na dva-'dva i pol'. Ali dobro. Jako sam zadovoljan kako je i Krešić odigrao svoju minutažu u prošlom kolu. Tko god upadne zna što mu je posao, koji su zahtjevi svake pozicije. Ponavljam: sa stoperima sam jako zadovoljan.

Dilaver je dobro

Kako je Dilaver, hoće li zbog ozljede gluteusa opet na tribine?

- Dilaver je dobro. Ovaj tjedan trenira normalno. Dakle točno kako su liječnici i prognozirali, dva i pol tjedna je trebalo za oporavak. Imao je on želju stisnuti zube i pomoći, ali ja nisam pobornik tih rizika koji mogu donijeti više štete nego koristi. Uostalom, stalno govorim kako vjerujem svim svojim igračima.

Zadnja utakmica u Puli donijela je puno žestine i emocija.

- Jednaku očekujem u Rijeci. Živu, dinamičnu, otvorenu. Mi smo u Puli igrali otvoreno i korektno se borili za svoj klub. A što se desi na terenu onda i ostaje na terenu, a ne da se mi moramo probijati s terena do svlačionice! To je meni smiješno. Moraš se pomiriti s porazom kao i s pobjedom i... Ideš dalje.

'Erceg, sretno. Ali ne u subotu'

Istri se nakon kazne koju je zaslužio baš na prošloj utakmici s Rijekom vraća Ante Erceg.

- Ne mijenja to ništa u našoj pripremi. Evo, u međuvremenu im je 'iskočio' Bakrar kojeg nije bilo nigdje dok je Erceg igrao. Dva igrača koji rade razliku. Meni je žao što je Erceg dobio onu kaznu, ali to je isto nogomet. Dogodi se to, da nekoga ponesu emocije. Već sam rekao ovaj tjedan i ponovit ću: Ercegu želim sve najbolje, ali nakon utakmice s nama, normalno.

Je li igra iz Pule recept i za Rujevicu?

- Možemo se 'nasloniti' na to izdanje, da. Ali još su dva dana do utakmice da pripremimo i ponešto novo. Želimo pobjedu i sve je usmjereno ka tom cilju.

Pad početkom drugog poluvremena u Koprivnici... Postoji li uopće 'recept' da se takve stvari izbjegnu, da momčad od 1'-90' bude na 100%?

- Ima. Kad te stisnu: obraniš se. Koja je to ekipa kojoj protivnik neće stvoriti baš nijednu šansu? Nema je. Ne postoji. Igrač kao Krstanović je 123. puta kaznio protivnike u HNL-u pa je i nas. Ali završilo je kako smo željeli. I to smo zaslužili.

Protiv Istre će biti drukčiji tip utakmice?

- Na Rujevicu nitko ne može doći i reći da je favorit! Veliko je ovo što su dečki napravili u drugom dijelu sezone. Treba bar jedan dan uživati u pobjedama, a ovog ih je proljeća Rijeka imala puno, ali mi se odmah okrećemo sljedećoj tekmi jer smo 'bolesni'. Nije to baš normalno. Kako god sezona završila, moja je momčad u proljetnom dijelu sezone bila: fantastična - rekao je Jakirović pored kojeg je na press-konferencija sjedio igrač za kojeg 'Profa' ima samo riječi hvale.

Armada slavi

Brat blizanac Eintrachtovog stopera koji bi vrlo lako mogao biti: najbolji nogometaš u obitelji. Ivan Smolčić.

- Istra je baš dobra momčad i to dobra momčad koja se voli nadigravati. Očekujem obostrano otvorenu utakmicu. Četiri kola do kraja, u želji da osiguramo Europu ovisimo sami o sebi i ja vjerujem da ćemo, budemo li dobro poznata, prava Rijeka, biti barem još korak bliže tom cilju - najavio je Smolčić.

Armada će na utakmici s Istrom proslaviti svoj 36. rođendan. Slavljenički program počinje na dan utakmice, u subotu od 09-13 sati na stadionu Kantrida, tradicionalnim dobrovoljnim darivanjem krvi. Svaki darivatelj će na poklon dobiti ulaznicu za utakmicu Rijeka - Istra 1961, poklon iznenađenja KN Armada i znak pažnje GDCK Rijeka.

U 17 sati je okupljanje kod caffe bara Donatello otkud kreće korteo do stadiona, do Armadine sjeverne tribine na Rujevici. Poslije tekme: koncert u Docker pubu, uz goste iznenađenja.

Obilježavanje rođendana zaokružit će se u utorak, 09. svibnja u 17 sati polaganjem vijenaca na spomenik svim poginulim pripadnicima Armade i navijačima Rijeke u Domovinskom ratu.

