Jakirović otkrio koje igrače prati u HNL-u i dodao: 'Na odmoru smo imali jako žustar razgovor'

Dinamo se i dalje - provlači. Hrvatski prvak teškom je mukom u Maksimiru s 1-0 srušio Rudeš, jedini gol na utakmici zabio je Sandro Kulenović. I to na još jednu, već petu asistenciju, Takura Kaneka. Japanac postaje sve važniji igrač Dinama, Jakirović bez "šurikena iz Saitame" više ne može ni zamisliti početnu momčad.

Pokretanje videa ... dinamo | Video: GNK Dinamo

- Prvo poluvrijeme smo bili jako slabi, falilo nam je agresije i intenziteta, nismo radili ono što smo trebali. Bili smo u drugoj brzini, to ne mogu objasniti, Rudešani su nas par puta ugrozili. Imali smo žustar razgovor u svlačionici, uspjeli smo kasnije probiti njihov blok, kasnije smo imali još neke situacije da ranije riješimo utakmicu. Uzeli smo tri boda, sve drugo je za zaborav - kaže Jakirović, pa dodaje:

- Imali smo normalnu pripremu, znam kako je teško kad netko unaprijed upiše tri boda. Napravili smo sve u analizi, stavili na teren najbolje što imamo u ovom trenutku, ali nismo bili dobri. Je li to psihološki problem? Ne znam, ali nema podcjenjivanja. Znamo u kakvoj smo situaciji, u sljedeće dvije utakmice moramo biti bolji.

Sandro Kulenović prvijencem spasio Dinamo

Kulenović je zabio prvijenac...

- Sandru čestitam na tom prvijencu, dugo mu je trebalo da zabije, a imao je još jednu veliku priliku. Radi jako dobro na treninzima, stavljamo ga u igru, nadam se da će sada dobiti još više samopouzdanja za dalje. Nevistić? Bio je odličan. Jako mi je drago zbog njega, zadnjih 20 dana radi odlično, super izgleda na treninzima. Zagorac je jučer trenirao, osjeća manju bol, od ponedjeljak ulazi u trening.

Hajduk je kiksao protiv Lokomotive...

- Više se baziram na svoju momčad, ali naravno da pogledam i druge utakmice. Znao sam da im neće biti lagano, Lokomotiva je dobra, mlada i potentna momčad. Svaka utakmica u HNL-u je teška. Derbi? To može biti ključ u borbi za naslov, mi moramo biti bolji nego danas. Derbi je derbi, tu se ne staje na ljestvici. Ovo nam je treći derbi u sezoni i moramo konačno uzeti tri boda.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo prati Čavlinu i Živkovića

Pratite li predstave Čavline i Živkovića koji briljiraju u Lokomotivi?

- Pratimo sve, naravno. To su dva mlada igrača, Dinamova djeca, mislim da je Moreno od početka u Dinamu. Pratimo ih i vidjet ćemo što će se događati, moramo donijeti najbolje odluke i za njih i nas. Pratimo ih i zadovoljan sam kako igraju.

Rekli ste da ste na poluvremenu imali žustar razgovor s igračima...

- Pristup je morao biti bolji, mi smo na momente igrali kao da vodimo 3-0. Puno toga nije bilo dobro, znao sam da nešto moramo mijenjati. Razmišljao sam koliko zamjena napraviti na poluvremenu, na kraju sam se odlučio samo za jednu, a mogao sam za puno više.

Takuro Kaneko je opet asistirao...

- Vjerujem da on može biti još bolji. Kad će razumjeti više hrvatskih riječi, bit će sigurno bolji. I kad se još bolje adaptira, pa prođe i jedne pripreme s nama. Ma i on je u prvom poluvremenu mogao biti bolji, iako je u tom periodu sve opasno dolazilo samo s njegove strane.

Slijedi Ballkani u Konferencijskoj ligi

U četvrtak stiže Ballkani, hoćete li zbog derbija s Hajdukom što kalkulirati u toj utakmici?

- Ma kakvi, nema šanse. Znamo kako smo se proveli u Prištini, jako nam je teško pao taj poraz. Ma više način na koji smo tamo izgubili, pa imamo dužnost prema navijačima biti bolji svih 90 minuta, biti maksimalni kako bi postigli svoj cilj i prezimili u Europi - završio je Jakirović.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Davor Mladina nije u svom povratničkom debiju na klupi Rudeša osvojiti bod u Maksimiru.

- Mislim da mogu biti zadovoljan prezentacijom momčadi, ne i rezultatom. Nadam se da ćemo imati energije ponoviti ovakve utakmice, preostala nam je još jedna do kraja. Nismo puno dirali ni sastav ni sustav poslije dva treninga. Dinamo je dodao gas u drugom dijelu, ubacio kvalitetnije igrače i jednom prilikom su slomili utakmicu - kaže Mladina, pa dodaje:

- Da smo možda prvi dali gol, oni bi vjerojatno bili nervozniji. Mogu još jednom čestitati svojim igračima na prezentaciji, vjerujem da ćemo ju ponoviti u Rijeci, ali s uspješnijim rezultatom. Penal u zadnjoj minuti? Ma svi reagiramo s klupe, ali imamo VAR. Najbitnije je tko je prvi došao do lopte, ako je njihov golman, onda tu nema nikakve dvojbe. Nisam vidio tu situaciju.

Što treba napraviti Rudeš da se makne s dna ljestvice?

- Nama treba pravi iskusni prvoligaški igrači, nemamo ih. Dečke koji su prošli takve utakmice, pa da drugi oko njih budu bolji. Vjerujem da ćemo napraviti na zimu određene poteze, po meni ih ne treba puno, ali da nam dođu takvih par igrača koji bi nam dali sigurnost. Ili iz dvije prilike zabili jedan gol. Smanjili smo primljene golove, to nam je bio prioritet.

Kako vidite borbu za naslov Dinama i Hajduka?

- Borba za naslov? Znate i sami da je Dinamo izgubio vitalne igrače po vertikali, odmah su stigli problemi. Morate imati kvalitetnu vertikalu s iskusnijim igračima da bi radili ozbiljnije rezultate. Dinamo je to izgubio svojim transferima, a u Maksimir nije stigla adekvatna kvaliteta. I kad Petković ili Livaja ne igraju za svoje momčadi, one su u problemima. Tko je favorit? Bit će to borba do samog kraja, nemojmo zaboraviti ni Rijeku koja ima mladu, malo neiskusnijnu momčad. Očekuje nas zanimljivo prvenstvo.