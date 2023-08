Jakirović najavio Lokomotivu i poručio: Ne zanima nas Lille. Rijeka je mlada i razigrana

Kvarner naveliko gušta zajedno sa klubom kojeg voli. To kako 'bijeli' igraju i kakvu atmosferu publika stvara, Rijeku čini istinski posebnim nogometnim gradom.

Za momčad, struku i sve u klubu to je najbolje moguće 'gorivo' jer oni vremena za dane opuštenog uživanja - nemaju. U nedjelju od 21:05, na Rujevici se igra 5. kolo HNL-a. Rijeka dočekuje Lokomotivu.

Utakmicu najavljuje glavni i odgovorni kad je prva momčad u pitanju. Sergej Jakirović.

- Obregon je trenirao normalno, a Ivanović je dobio jedan udarac u četvrtak pa je to bilo malo bolno nakon utakmice, ali ne vjerujem da će biti veliki problem. Bilo je problema s povišenom temperaturom kod Bande i posljedica igranja na umjetnoj podlozi u Torshavnu kod Dilavera, a kako između dvije utakmice imamo samo dva dana treninga od kojih je jedan regeneracijski onda o sastavu neću odlučiti ni danas, nego u nedjelju, na sam dan utakmice. Ako Banda i Dilaver na treningu večer prije utakmice pokažu da mogu, onda će igrati - govori glavni trener.

- Moramo voditi računa da, u ovom ritmu, rasporedimo napore, da se nikoga ne preoptereti. Premda je tu puno mladih, još čak i onako zaigranih koji trče svih 90 minuta, a kad ih pitaš kako su svi kažu 'Odlično'. Željni igre, jedva čekaju novu utakmicu. I to je super, očekivano, ali kad se igra svaka 3-4 dana onda je rotacija najnormalnija odluka. Posebno što se tiče veznjaka i bočnih igrača koji imaju jako veliki broj ponavljanja, sprinteva u oba smjera u svakoj utakmici. Nije to stvar da nekoga 'čuvamo' nego da mu damo potreban odmor.

Dodao je konstataciju koja će staviti novi veliki osmijeh na lica navijača:

- Dvije-tri rotacije su uvijek moguće, a nije stvar samo fizičkog umora nego i mogućeg zasićenja. Mi daleko više trebamo voditi računa o fizičkom odmoru jer što se motiva tiče dečki su željni igrati, trčati, boriti se za Rijeku.

Lokomotiva?

- Puno promjena, doveli su igrače iz Jaruna, vratili su Kulenovića, ne znam kakva je situacija sa Stojkovićem i Kačavendom, jesu li im uopće u rosteru, ali kako god bilo znamo da nas čeka jedna mlada ekipa puna energije. To je Lokomotiva. Naravno, ja gledam svoju momčad, da pametno rasporedimo napore i odaberemo najboljih 11 za nedjelju.

Lille u mislima?

- Ne. Ne smije biti. Ne možemo 'preskakati' utakmice misleći na onu koja nije prva sljedeća na redu. HNL je jednako važan kao Europa. Ja to tako gledam i nadam se da će igrači biti na tragu tog stava. Maksimalna moguća ozbiljnost i koncentracija da bi ostvarili pobjedu. Jer pobjedu sigurno želimo, a u HNL-u nije lako dobiti ama baš nikoga. Istri smo dali šest golova, a nije bilo nimalo lako dok im nismo zabili prvi. A ako i gledamo Lokomotivu iz perspektive gostovanja u Lilleu koje nas čeka nakon nedjelje, onda je valjda i prije europske utakmice najbolje pobijediti u domaćem prvenstvu.

Lokomotiva na startu sezone kao da nekako 'kašljuca'. Još nemaju pobjedu, u tri kola imaju dva boda...

- Da, ali svejedno stvaraju puno prigoda i svejedno imaju pravi karakter. Jer ako protiv Varaždina gubiš 2-0, a nastavljaš igrati svoju igru i dvaput se vratiš iz rezultatskog minusa... To nam dovoljno govori o tome s koliko ozbiljnom ekipom ćemo imati posla u nedjelju. Meni oni uvijek djeluju nekako rasterećeno. Uživaju u nogometu. Sve to mi znamo, ali znamo da imaju i mana koje želimo iskoristiti.

Prijelazni rok, novosti?

- U zadnja dva dana nema. Stvarno je sve isto.

Navodno je Menalo viđen u Rijeci?

- Ja ga nisam vidio. Prijelazni rok je to. Pisalo se za Kulenovića da bi mogao u Rijeku pa je završio u Lokomotivi. Sve se promijeni u sekundi.

Atmosfera u svlačionici nakon ovih nedavnih pobjeda i navijačkih fešti na Rujevici?

- Pa kod nas je uvijek dobra atmosfera. To su gotovo sve mladi dečki koje dižemo ako se izgubi, a 'držimo na zemlji' kad se pobjeđuje zato što mladost lako 'poleti'. Ali s mojim stožerom i sa mnom uvijek znaju na čemu i mi to držimo pod kontrolom. I kad izgubiš i kad pobijediš svanut će novi dan u kojem treba: raditi. Nema tu nikakvog velikog tugovanja ili puno uživanja. Je, pobjeđujemo i to je sjajno, ali nemaš vremena slavit' nego se odmah okrećeš sljedećoj utakmici. Pobijedili smo u Europi, Rujevica je bila skoro puna i bilo je predivno, ali evo... Već u nedjelju opet igramo i opet će biti puno ljudi i opet moramo dati sve od sebe da im priuštimo tu radost Rijekine pobjede.

Je li već krenula analiza Lillea?

- Gledali smo njihovo gostovanje kod Nice, pogledat ćemo i domaću utakmicu koju igraju s Nantesom, ali toj se priči okrećemo: od ponedjeljka! - rekao je 'Profa' Jakirović.