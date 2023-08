Jakirović najavio Rijeku: Ne znam kako me mogu iznenaditi, pa ja sam slagao tu momčad

Sergej Jakirović je prošlu nedjelju vodio Rijeku u pobjedi protiv Lokomotive (2-1). Nitko tada ni u najluđem preokretu nije mogao zamisliti da će tjedan dana kasnije u derbiju sjediti na klupi Dinama.

Puno prašine je u hrvatskoj nogometnoj javnosti donijelo Jakirovićevo imenovanje na klupi 'modrih'. Riječani i njihov predsjednik Damir Mišković naljutili su se na hrvatskog prvaka pa će nedjeljnu utakmicu (21.05) pratiti s Armadom na južnoj maksimirskoj tribini.

Jakirović protiv 'svoje' Rijeke

Sudbina je htjela da Jakirović u HNL-u na klupi Dinama debitira baš protiv Rijeke.

- Dojmovi su odlični, nismo mogli puno raditi, imali smo dva treninga i utakmicu. Puno smo pričali, a u četvrtak protiv Sparte mogli smo vidjeti kakav Dinamo želimo u budućnosti gledati, a to je onaj s početka drugog poluvremena. Da budemo još agresivniji, okomitiji, da se možemo još bolje prezentirati na terenu. Raspored je nakrcan, nemamo vremena za treninge, igrači su pokazali želju i usvojili zahtjeve. Vjerujem da će to biti još bolje - najavio je utakmicu Sergej Jakirović.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Je li teže bilo pripremiti se za Spartu ili za Rijeku?

- Bilo je teže pripremiti za Spartu, zato sam rekao da nam je pobjeda jako važna, na osnovu te pobjede idemo dalje. Svaka sljedeća nam je finale, kao što sam rekao, tako ćemo se i postaviti. Analizirat ćemo protivnika, pokušati se maksimalno pripremiti za ono što trebamo i vidjeti tko se kako regenerirao.

Rijeka i Dinamo ulaze u utakmicu tri dana nakon europskih iskušenja. Rijeka je izgubila od Lillea (2-1) u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige, a 'modri' su slavili protiv Sparte (3-1) u prvom susretu play-offa Europske lige u Jakirovićevom debiju.

- Došlo je do energetske i mentalne potrošnje. Tko se bude brže regenerirao, on će profitirati na terenu i zato moramo biti pažljivi u izboru s igračima.

Foto: HNK Rijeka/Vigo Mavrović

Jakirović je od studenog prošle godine sjedio na klupi Rijeke i preporodio ju nakon velike krize u koju je klub upao. On je i za ovu sezonu posložio i uigrao momčad, zna mane i vrline pa iznenađenja ne bi trebalo biti.

- Kako me Rijeka može iznenaditi? Ne znam kako bih odgovorio na to, složio sam taj roster. Cijenim sve igrače, znam koliki je ogroman potencijal među njima. Ako bude zdravlja, to će biti ogromni iznosi za transfere u budućnosti. Neki su već sada pokazali da imaju veliku kvalitetu, morat ćemo sutra to zatvoriti kako nas ne bi ugrozili. Tamo gdje mislimo da možemo proći, da mi njih probamo ugroziti - rekao je Jakirović.

Lukas Kačavenda posljednje je pojačanje na Maksimiru. Došao je na posudbu iz Lokomotive.

- Dolazi na današnji trening, vidjet ćemo u kakvom je stanju. Protiv nas je izašao zbog ozljede u 20. minuti, zanima me s te strane što će biti. Sretni smo što je tu, on je isto ogroman potencijal kojeg je već naznačio, malo ga je ozljeda usporila. Nadam se samo da bude zdravlja i vjerujem da će ovdje nastaviti s dobrim igrama kao što je igrao u Lokomotivi.