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'TIGROVI JURE'

Jakirović nakon novog slavlja: 'Sve mi je novo, bit ćemo i bolji'

Piše Jakov Drobnjak,
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Jakirović nakon novog slavlja: 'Sve mi je novo, bit ćemo i bolji'
Foto: Lee Smith/REUTERS
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COVENTRY - HULL 0-1 Jakirović je Hull odveo do nove pobjede i savršenog starta: Coventry pao 1-0, a hrvatski trener poručuje da je momčad tek krenula

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Sergej Jakirović može biti itekako zadovoljan početkom svoje avanture na klupi Hull Cityja u Premier ligi. Hrvatski trener sa svojom je momčadi upisao i drugu pobjedu u isto toliko prvenstvenih kola, a ovoga puta Hull je do vrijedna tri boda stigao na gostovanju kod Coventryja, gdje je slavio s minimalnih 1-0.

Nakon utakmice Jakirović je posebno istaknuo reakciju svoje momčadi na pritisak koji je domaćin stvarao tijekom susreta. Unatoč tome što je Coventry pokušavao pronaći prostor i nametnuti svoj ritam, Hull je uspio sačuvati mrežu i utakmicu privesti kraju bez primljenog gola.

Premier League - Coventry City v Hull City
Foto: TONY O BRIEN/REUTERS

- Momčad je odigrala dobru utakmicu. Pokušavali su napraviti višak na našoj desnoj strani. Napravili smo neke promjene na poluvremenu i imali nekoliko dobrih kontranapada. Trebali smo donositi bolje odluke - rekao je Jakirović za BBC Sport.

Domaćin je u nastavku dodatno pojačao pritisak i sve češće slao lopte prema Hullovu kaznenom prostoru. Ipak, obrana gostiju izdržala je sve nalete, što je hrvatskom treneru bio jedan od razloga za zadovoljstvo nakon utakmice.

- U drugom poluvremenu bilo je puno centaršuteva u naš kazneni prostor, ali tamo smo sve kontrolirali. Na kraju sam jako zadovoljan. Dvije utakmice, šest bodova, nije loše.

Jakirović je pritom otkrio da je upravo takav razvoj događaja očekivao u završnici. Procijenio je da će Coventry morati otvoriti utakmicu i ostaviti više prostora iza posljednje linije, što je Hull pokušao iskoristiti kroz tranziciju.

Premier League - Coventry City v Hull City
Foto: TONY O BRIEN/REUTERS

- Kao domaćini pokušali su preuzeti još više rizika. Frank je pokušavao izmjenama. Na poluvremenu smo imali problema s fizičkim stanjem i ozljedama. Znali smo da će sve više riskirati i da će iza njihove zadnje linije ostajati veliki prostor. To smo iskoristili.

Dvije pobjede na startu prvenstva dale su Hullu idealnu podlogu za nastavak sezone, no Jakirović je svjestan da njegova momčad još nije došla do svoje najbolje verzije. Upravo zato očekuje dodatni napredak kako sezona bude odmicala.

- Rast ćemo iz utakmice u utakmicu. Ovo je novo iskustvo za nas, čak i za mene. Pokušat ćemo popraviti neke stvari i možda igrati još bolje.
 

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