Jakirović: 'Nakon primljenog gola nismo očajavali. Rijeka? Za mene je Betis svakog vikenda!'

Dinamo je izborio osminu finala Konferencijske lige nakon što je remizirao protiv Real Betisa 1-1 na Maksimiru i s ukupnih 2-1 prošao u sljedeću fazu natjecanja.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Velika je to pobjeda za Dinamo, koji nije bio favorit protiv španjolskog prvoligaša. Međutim, sjajnom izvedbom 'modri' su stekli prednost u Sevilli, koju su obranili u uzvratu na Maksimiru.

Bolju najavu derbija protiv Rijeke (nedjelja, 15 sati) Sergej Jakirović nije mogao poželjeti.

- Nema puno vremena (za slavlje, op. a.), da! Ali moramo se malo veseliti, čestitam momcima na stvarno velilkoj utakmici, odigrali smo stvarno dobri i taktički i tehnički. Vjerovao sam kako ćemo napadački biti bolji nego u Sevilli, jer smo uočili njihove slabosit, zadnja linija im je puno sporija od ostatka momčadi - rekao je Jakirović nakon utakmice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Strateg 'modrih' bio je uvjeren kako će njegovi igrači zabiti gol i nakon što je Betis poveo u 39. minuti golom Bakambua.

- Nismo očajavali kad smo primili gol, mogli smo im zabiti jedan ili dva gola do poluvremena. Išli smo u nastavak kao da je 0-0. Jako bi mi je drago radi dečkiju, ovo će im podići samopouzdanje.Držali smo se plana, bio sam uvjeren kako ćemo im zabiti gol. Na klupi sam imao pričuve s kojima smo mogao pojačati intenzitet i dobiti na brzini...

Vrlo dobru utakmicu odigrao je Arber Hoxha, koji je asistirao Kaneku za izjednačenje i gol koji je Dinamu donio prolaz u 59. minuti.

'Hoxha mora ići brže!'

- Hoxha je i u prvom poluvremenu imao nekoliko situacija, on treba brže ulaziti u šesnaesterac kako bi mogao predriblati protivnika i poslužiti suigrača. Jako mi je drago za njega, znam koliko dečki naporno treniraju - komentirao je Jakir pa naglasio...

- Važno je istaknuti kako ima i onih koji nikad nisu igrali na ovoj razini. Danas smo imali tri dečka koji su 2003. godište (Baturina, Sučić, Perković, op.a.)

Foto: ANTONIO BRONIC

- Martin je motorički jako dobar, i u prvoj utakmici je bio raspoložen. On uvijek može raditi razliku i za to uvijek ima slobode. On je jako važan za našu tranziciju iz obrane u napad.

Dinamo je protiv Betisa bio rastrčan, a Jakirović ističe njihovu snagu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- To je osnova u ovakvoj utakmici kad igrate protiv Betisa. Sad će nekome oni ispasti slabi i loši, ali ponekad te 'zavežu' dodavanjima. Imaju tog Fekira, koji svakim dodirom radi nešto drukčije nego ostali. Bakambu je ozbiljan napadač, ljudi igraju Primeru, nije lako biti u Španjolskoj.

Slijedi derbi protiv Rijeke.

- Imamo 68 sati za regeneriranje i debri. Meni je Betis svaki vikend, pripremam se za svaku utakmicu kao da igram protiv najbolje momčadi! Nadam se da će se igrači što bolje oporaviti i da ćemo odigrati dobar derbi.