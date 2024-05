Jakirović: Nestvarno, kao da su svi jedva čekali da potonemo. Penal je čist. Selahi? Vidjeli ste

Prvo poluvrijeme nismo izgledali dobro, Rijeka je uzimala "druge lopte". Previše smo bili razvučeni. Na poluvremenu smo promijenili sustav, presjekao nas je penal. Međutim, momčad je tu pokazala ogromnu mentalnu snagu. Jako mi je drago zbog Arbera Hoxhe, te će mu značiti za samopouzdanje. Ogromna tri boda u direktnom dvoboju, korak smo bliže cilju, rekao je Sergej Jakirović.

Trener Dinama na Rujevici je došao vjerojatno do ključne pobjede na putu do titule (2-1).

- Kolega Sopić najavio je derbi i opisao Rujevicu kako samo on zna. Rujevica daje ogromnu energiju na momčadi, ali Dinamo je danas i sedmi put u nizu uspio pobijediti u Rijeci - nastavio je trener Dinama za MAXSport.

Hoxha je konačno zabio...

- Dugo smo ga skautirali. Imali smo tri opcije za tu poziciju jer nam je to najviše bilo isplativo. A igrači izvana, to je bilo bubanje cifri. Jako je brz igrač, motoričan. Momčad ga stalno bodri. Uspio je zabiti odlučujući gol.

Vrlo ste blizu da ispišete veliku priču.

- Djeluje mi to sve nestvarno. Neki kao da su jedva čekali da Dinamo potone. To je tako kad si godinama dominantan, to je ljudski i prirodno. Dinamo je pokazao još jednom da je najbolja momčad.

Komentar na suca? Tražili ste crveni za Lindona Selahija?

- Penal je čist, zakašnjela reakcija Pierre-Gabriela. Drugi žuti za Selahija? Vidjeli ste reakciju Rijekine klupe koja ga je odmah izvadila, to je reklo sve.

- Čestitke dečkima na pobjedi, prvo poluvrijeme nismo bili dobri, kasnili smo u duelima, Rijeka je bila puno dinamičnija i bolja, zadavala nam je probleme iz osvojenih lopti. Mi smo puno nabijali loptu, to nije bio dogovor. Presjekao nas je penal nakon zakašnjele reakcije Pierrea, ali smo još jednom pokazali naš karakter i uzeli jako važna tri boda - rekao je Jakirović za HRT.

Kako ste doživjeli golove?

- Više smo imali posjeda, možda nismo imali izrazitih prilika... Petković je zabio majstoriju, a jako mi je drago zbog Hoxhe, prošao je kroz svašta otkako je došao u Dinamo, ovo će mu pomoći za samopouzdanje.

Ostale su još tri utakmice u prvenstvu i finale Kupa?

- Devet bodova je još u igri, dolazi nam Osijek koji je u uzlaznoj putanji. Što se tiče Kupa, to je između utakmica, danas smo vidjeli kako je teško na Rujevici, moramo se pripremiti...

Duga i teška sezona, ali sada ste pobijedili devet u nizu u HNL-u...

- Ova momčad je uvijek imala kvalitetu, igrali smo preveliki broj utakmica, svaka tri ili četiri dana. Sad smo uhvatili ritam treninga i ušli u sjajan niz. Mogu samo poželjeti da se to nastavi - zaključio je Jakirović.

Sučić: Znam kroz što smo sve prošli

- Znali smo da će biti teško. Bilo je normalno da će Rijeka ići na pobjedu. Neću se praviti pametan, i mi smo došli pobijediti, nedostajalo je malo igre na početku, ali takav je nogomet. Majstorija Brune, i Hoxha je zabio prelijep gol. Došli smo po tri boda, to smo i uzeli. Idemo u Zagreb s plus četiri... Sad je baš lijepa prednost, drago mi je radi cijelog kluba, znam kroz što smo sve prošli, pokazali smo karakter. Nadam se da ćemo na kraju slaviti titulu - rekao je veznjak Dinama Petar Sučić.