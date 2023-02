Jakirović: Nisam rezao na prvu. Svima sam dao mjesec i pol, a Zekić je još daleko od vrhunca

Rijeka Matije Frigana, Veldina Hodže, Nike Galešića, Ivana Smolčića, Adriana Libera... Rijeka ovaj put istinski na riječki igrački pogon, u subotu 18 sati i 10 minuta na svojoj Rujevici dočekuje Slaven Belupo bivšeg Ri-igrača Zorana Zekića, izravne konkurente za plasman u Europu!

Ovih se dana očekuje produženje ugovora s još četvoricom-petoricom najnadarenijih riječkih juniora iz momčadi koja se pod stručnim vodstvom Gorana Gajzlera s Dinamom i Hajdukom bori za naslov prvaka Hrvatske, a dva dana prije meča s Belupom red da na press-konferenciji sjedne pored šefa Jakirovića došao je na - Ivana Smolčića (22).

Dečka čiji brat igra Ligu prvaka i Bundesligu s frankfurtskim Eintrachtom u koji je transferiran iz Rijeke, glavni trener je početkom tjedna pohvalio biranim riječima:

- Činjenica je da smo ulaskom Smolčića dobili smo na sigurnosti u zadnjoj liniji protiv Lokomotive. Galešiću je, kao i svakom mladom igraču, došao jedan lošiji dan, ali zato i imamo ovakvu konkurenciju, a Smole je svoje stvarno odradio jako dobro. Opet!

Brat blizanac Hrvoje je ljevak, Ivan dešnjak. Može na stopera ili desnog bočnog kad se igra u liniji s četiri, može na bilo koju stopersku poziciju kad se igra s trojicom iza. Fajter u službi momčadi, uvijek pod radnim naslovom 'Rijeka je iznad svakog pojedinca'.

Tako mu je igrao i brat pa završio u Bundesligi i Ligi prvaka. I to je 'sudbina' većine mladih igrača koji su ponikli na Rujevici i koji će s Rujevice u - Lige petice.

Rijeku i Belupo dijeli jedan bod. 'Bijeli' su u 2023. napravili fantastičnu seriju: remi pa - četiri uzastopne pobjede. Najbolja su HNL momčad u ovoj godini, ali nemaju ama baš nikakvu iluziju kako će se taj niz nastaviti 'sam od sebe'. Za bod(ove) protiv Belupa trebat će odigrati možda i najbolju ovosezonsku utakmicu.

- Ušli smo u jedan baš dobar niz. Malo nas je pomazila i sreća, ali mislim da smo ju i zaslužili. Dobro se trenira, vjerujemo u trenera koji nas vodi i u njegove zamisli. Svaku utakmicu imamo neki taktički novitet, finesu, ovisno o protivniku. Šef je dosad stvarno sve pogodio i vjerujem da će tako biti i dalje - priča Smolčić.

- Svaka je utakmica bitna, ali ove kao subotnja s Belupom imaju dodatnu važnost jer nam dolazi izravni konkurent za to mjesto za koje se svi nadamo da će značiti plasman u Europu. Ovo je utakmica koja vrijedi šest bodova. Moramo ići na pobjedu premda je protiv Slavena jako teško igrati. Ne zabijaju puno, ali i primaju jako malo golova. Igraju jako čvrst nogomet, trener Zekić ih je jako dobro posložio. No igra se na Rujevici, Rijeka je u dobrom momentu i mislim da će se ipak jako puno toga i nas pitati.

Uloga na terenu?

- Bilo koja s kojom sam od koristi ekipi. Naravno da bih kao i svi volio igrati od 1. minute, ali tako ili s klupe... To su nijanse. Najvažnija je Rijeka. Trener nas sve drži maksimalno 'budnima' tako da je manje bitno počneš li ili uđeš tijekom susreta. A u obrani smo svi dobri zato što ju svi igramo. Rijekina obrana počinje od najisturenijeg napadača.

Brat Hrvoje je među mega-zvijezdama...

- Normalno da bi volio da se to i meni dogodi, ali za to se najprije moram izboriti pravim igrama za Rijeku, iskoristiti minutažu i nadati se da ću biti zdrav pa će se onda i meni otvoriti takva prigoda. On je zdrav i spreman, neovisno o minutaži u Eintrachtu prezadovoljan je.

Stiže vam Krstanović?

- U skoku ga se mora duplirati, jako ga je teško čuvati. Iskusan je, teško je uopće prići lopti ako ju primi i zagradi. U kaznenom prostoru ga je bolje niti ne dotaknuti, s obzirom na to silno iskustvo koje ima. Njega se čuva ekipno, više nego individualno. Krle je nezgodan svima u HNL-u, drago mi je da je sad češće na klupi! - rekao je Smolčić.

Što o subotnjem srazu misli šef Sergej Jakirović?

- Dolazi nam ekipa koja je jesen provela na četvrtom mjestu i igrala jako dobro. Oni su sad više u krizi rezultata nego igre jer u igri su dobri i stabilni što su jasno potvrdili protiv Osijeka i Dinama. Čvrsti, disciplinirani i s jako brzim napadačima. Pobijedili su nas oba puta ove sezone, ali mi želimo i dobro odigrati i pobijediti.

Hoće li Mitrović uskoro na klupu?

- Neće još! Na treningu izgleda kao da nikad nije bio ozlijeđen, ali postoji jasan protokol koji je propisao finski doktor i to strogo poštujemo. Mitar s nama odradi dva treninga početkom tjedna pa onda ima dan regeneraciju pa radi individualno na jačanju muskulature. Ja vjerujem da bi nakon reprezentativne pauze mogao u službeni zapisnik.

Djouahra?

- I on je počeo trenirati s nama. Oporavio se dva tjedna prije očekivanja, sprinta normalno i on je u konkurenciji za Belupo. Bogojević? Isto kao Mitrović, nakon reprezentativne pauze.

Zoran Zekić?

- Zeka i ja smo dugogodišnji prijatelji. Igrali smo skupa u Kamen Ingradu i Lučkom. Jako se dugo znamo. Počeli smo s istih razina. On Maksimir pa Šerif i onda vrhunski posao u Osijeku. Sjajan trener koji izvlači maksimum iz svojih igrača, a to se vidi i u Belupu. Homogena skupina koja daje maksimum za njega. U tome se ogleda kvaliteta trenera. Svugdje napravi sjajan posao, a još je daleko od vrhunca svoje trenerske karijere.

Koliko je bilo teško riješiti se velikog broja igrača u zimskoj pauzi, posebno velikih imena kao primjerice Halilovića?

- Teško. Tako je bilo donijeti te odluke. A ja nisam rezao na prvu! Najprije smo svima dali mjesec i pol dana. To je valjda dovoljno vremena da se netko pokaže ili ne. Nemam ja ništa ni protiv koga nego gledam samo, jedino i isključivo: teren. Učinak na terenu i učinak u funkciji cijele momčadi - objasnio je Jakirović.

