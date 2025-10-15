Obavijesti

NAKON 'IZDAJE'

Jakirović o susretu s Damirom Miškovićem nakon odlaska u Dinamo: 'Kao skrivena kamera'

Piše Domagoj Vugrinović, Jakov Drobnjak,
Rijeka: Jakirovi? i Selahi održali konferenciju za medije uo?i uzvratne utakmice Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sreli smo se slučajno u hotelu nakon sinove utakmice koju je odigrao u Ligi prvaka. Da je to netko snimao, izgledalo bi kao skrivena kamera, rekao je Sergej Jakirović

Sergej Jakirović je nakon otkaza u Dinamu otišao u turski Kayserispor te nakon epizode u Turskoj sada trenira engleskog drugoligaša Hull City. Jakirović je prije Dinama bio u Rijeci i njegov prelazak s Rujevice u Maksimir podigao je puno prašine. Mnogi su ga na Kvarneru smatrali izdajnikom jer je "preko noći" otišao u Zagreb, a Jakirović je Valentini Miletić u emisiji "Druga strana medalje" na MAXSportu pričao o prvom susretu s vlasnikom Rijeke, Damirom Miškovićem, nakon što je napustio Rijeku a prenio je tportal.

-  Sreli smo se slučajno u hotelu nakon sinove utakmice koju je odigrao u Ligi prvaka. Da je to netko snimao, izgledalo bi kao skrivena kamera. Razgovarali smo tri sata i pili vino. I danas se čujemo kad nešto treba. Moj gazda iz Hulla također ga je zvao. Odgovorio sam mu 'Baš mi je drago što je vas zvao jer znam što ćete reći'. Nema tu nikakve zle krvi, a samo zločesti ljudi su željeli to iskoristiti da zapale mase - rekao je Jakirović.

Podsjetimo, Jakirović je u ljeto 2023. pripremao Rijeku za europske utakmice u Europi, a onda je odjeknula "bomba" na Kvarneru. Dinamo je platio klauzulu za njega i on je sljedeći dan već bio u Maksimirskoj 128 i preuzeo ljutog riječkog rivala. Navijači Rijeke su ga smatrali izdajnikom, a kada se prvi put s Dinamom vratio na Rujevicu na tribini stadiona pisalo je "Tvoja izdaja je naša snaga".

