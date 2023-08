Jakirović: Ovo je najteži poraz u karijeri, jedan mi je upitnik nad glavom. Sad se moramo izvući

Sergej Jakirović teško je mogao pronaći razloge visokog poraza Dinama kod Sparte. Nakon 3-1 u prvoj utakmici play-offa Europske lige, "modri" su u Pragu u uzvratu pretrpjeli debakl i s 1-4 ispali u Konferencijsku ligu.

POGLEDAJTE VIDEO: Debakl u Pragu

- Prvo bih želio čestitati Sparti na pobjedi i prolasku dalje. Oni su danas, pogotovo u prvom poluvremenu, bili bolji suparnik. Ne znam zašto smo tako loše reagirali u prvom poluvremenu. Dogodilo se ono najgore, primili smo rani gol, što im je dalo krila, uz pomoć publike, poslije iz prekida. Ali dobro, tu smo bili inferiorni po visini, pokušali smo u poluvremenu promijeniti. Mislim da smo uspjeli s dvije zamjene, da smo dobili više žustrine, pogotovo u sredini terena s Ljubičićem. Da smo s Baturinom na krilu dobili više probojnosti - rekao je trener Dinama i nastavio:

- Žao mi je što Ljubičić nije uspio zabiti zicer na 2-0. I ono što je najgore, odmah poslije te šanse primili smo gol za 3-0. Smogli smo snage, vratili se na 3-1 i većinu drugog poluvremena kontrolirali u smislu posjeda i stvaranja naših nekakvih situacija koje nismo do kraja realizirali. Nisam vidio četvrti gol, nije mi jasno kako smo to uspjeli primiti, iz auta ili neke duge lopte. Naravno da je tad bilo sve gotovo, bilo je teško očekivati da ćemo u zadnjih pet minuta nešto uspjeti pošto je Sparta lagano privela kraju grčevima i nevraćanjem lopte, ali dobro. Još jednom im čestitam, a mi ćemo analizirati i moramo se brzo okrenuti, nema više vraćanja, okrećemo se prvenstvu, prvenstvo nam je majka svega.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Je li vam ovo najteži poraz u karijeri?

- Sigurno jest. Bilo je još težih poraza, sigurno nisu bili ovako važni. Htjeli smo ući u Europsku ligu s obzirom na prvu utakmicu. Znam, raspored je gust i sve, ali bilo je dovoljno vremena da se odmorimo i regeneriramo. Jedino mi je to upitnik iznad glave, zašto smo u prvom poluvremenu bili tako prazni, daleko od igrača, nismo se pomicali, linije nam nisu bile kompaktne i zato smo reagirali u poluvremenu. Mislim da smo tu dobili drugo poluvrijeme. Nismo mislili da će biti imalo lako, ali imate neke trenutke kad u nekim situacijama dominirate i trebate jednostavno zabiti gol iz onih šansi koje vam se ponude. Ali nemamo vremena za plakanje i žaliti. Okrećemo se novim utakmicama i treba izvlačiti pouke. Nažalost, izvlačimo ih na svojim greškama.

Dinamo je izgubio od Hajduka pred kraj utakmice, od AEK-a izgubio Ligu prvaka pred kraj utakmice, danas Europsku ligu pred kraj. Što ne valja, zašto se to događa?

- Ne vjerujem da je stvar kondicijskog stanja jer bismo mi puno prije pali u drugom poluvremenu. Čak mislim da smo mi više Spartu stavili pod pritisak, da smo bili više na lopti. Može biti psihološko stanje, ali nema nikakvog razloga jer smo mi u zadnje dvije utakmice pobijedili i to nam je dalo krila, pričali smo. To je možda za malo dublju analizu. Dečkima je teško, sigurno nam je svima teško, ali moramo se izvući iz ovoga. OK, poraz je, nije ugodno nimalo, ali ritam je takav da se moramo okrenuti nedjelji i napraviti sve da uspijemo nešto napraviti u nedjelju. Jednostavno, moramo poraditi na tome da budemo bolji nego što smo bili večeras.

Prije reprezentativne stanke "modri" u nedjelju gostuju kod zahuktalog Osijeka na Opus Areni. Jasno je da tu utakmicu moraju dobiti jer Hajduk već bježi osam bodova u HNL-u.