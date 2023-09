Jakirović: Pa Mišković je prije mene znao da me Dinamo hoće i nije napravio ništa. Licemjerno

Sergej Jakirović dočekao je prvu reprezentativnu stanku u mandatu na klupi Dinama s teško izborenom pobjedom u Osijeku i nekoliko pojačanja u zadnjim danima prijelaznog roka, prije svih Arijanom Ademijem, koji će ponovno nositi traku oko ruke jer je Bruno Petković rekao: "Samo jedan je kapetan".

POGLEDAJTE VIDEO: Ademi se vratio

- Petković mi je u zadnjem razgovoru kazao kako je dogovorio uvjete, on želi ostati. Naravno, još traje prijelazni rok u nekim dijelovima svjeta. Ali prema ovome što pokazuje na terenu, glavom je potpuno, 100 posto, u Dinamu. Nadam se da će uskoro potpisati, moje informacije govore da je samo pitanje tehnike kad će staviti potpis na novi ugovor - rekao je terner Dinama za Sportske novosti.

Objasnio je zašto je vratio Sandra Kulenovića s kratke posudbe u Lokomotivi i Frana Brodića ostavio u Varaždinu.

- Kad se nije realizirao dolazak jednog napadača kojeg smo tražili, došao sam na tu ideju. Kulenović je Dinamov igrač, plaćaš ga, pa zašto ga onda ne bismo vratili nazad da mu damo priliku da se izbori za minutažu, da pokaže je li igrač za Dinamo ili nije. On je drugačiji profil od Petkovića i Drmića. Brodić se dogodio kasnije, u dogovoru s njim i Varaždinom došli smo do zaključka da je bolje da ga ostavimo tamo, a na zimu će se priključiti i boriti za poziciju kao i ostali.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kritizirao je Damira Miškovića zbog napada na njega nakon što je s Rujevice otišao na Maksimir.

- Možda sam ranio ljude iz Rijeke, razumijem ih jer vole svoj klub, ali sretan sam što sam Rijeku ostavio u puno boljoj poziciji od one u kojoj sam je zatekao. Gledam na sve kao veliki izazov u karijeri, iskorak koji je logičan. Jedino mi nije jasan gospodin Mišković, on je prije mene znao da Dinamo dolazi po mene i ništa nije napravio da to spriječi. To mi je bio pokazatelj da treba ići dalje. Sva ova hajka koja se dogodila nakon toga je jeftini populizam i zabava za narod - rekao je Jakirović i istaknuo:

- Nije istina ni da sam u 14 sati dobio poziv, a sat vremena kasnije bio u Zagrebu. Nemam helikopter, bio sam do 18 sati na Rujevici, pozdravio se s ljudima koji su bili tamo i čekao sportskog direktora. Klauzula je u prvom redu stavljena radi otkaza, a ne radi moje odštete. Tu ima dosta licemjerja. Ako mi čestitaš privatno, a nakon toga u medijima izjavljuješ da sam napravio nemoralan potez, izdaju, onda je to što drugo nego licemjerje? I da, onda mi tri dana nakon toga predložiš igrača da ga angažiram za Dinamo! Pa mi sad recite tko je tu moralan, a tko nemoralan?