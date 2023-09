Jakirović: Petko je spreman za derbi, Vidoviću je nebo granica, a u Gajnicama nema opuštanja

Dinamo sutra (od 15.30) u šesnaestini finala kupa gostuje kod Ponikva. Sudar najvećeg hrvatskog kluba i zagrebačkog četvrtoligaš izazvao je veliko zanimanje na zapadu grada, više od 1700 ulaznica planulo je u jednom danu, a u Dinamu su napravili simpatičan potez, pa utakmicu najavili u - Gajnicama.

Sergej Jakirović, Tibor Halilović, Petar Sučić i Luka Vrbančić stigli su na ŠRC Ponikve, podijelili "milijun" autograma i selfieja, slikali se sa svojim najmlađim navijačima, pozdravili i sa suparnicima. Trener Dinama već se godina poznaje s trenerom/predsjednikom Ponikva Hrvojem Pipinićem, taj se dvojac danas izgrlio, sutra će biti na suparničkim stranama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Već sam pričao sa svojim igračima da u ovu utakmicu moramo ući ozbiljno i koncentrirano. Priliku će opet dobiti neki drugi igrači, što zbog ozljeda, ali i moje odluke da vidim na djelu neke druge pojedince. Želimo pokazati ozbiljnost, prezentirati se u najboljem svjetlu i jasno proći dalje - kaže Sergej Jakirović, pa nastavlja:

'Optimisti smo prije Poljuda'

- Znamo da će tu biti dobra atmosfera, ali to nas sigurno neće impresionirati. Bit će tu puno naših navijača, moramo ih razveseliti novom pobjedom. Sada smo u dobrom stanju, atmosfera je odlična, te pobjede nam "bildaju" samopouzdanje. Poslije svake utakmice imamo nekoliko rovitih igrača, to je očekivano. Imamo još tri dana do Poljuda, vjerujem da će nam svi tamo biti na dispoziciji.

Trener "modrih" je veliki optimist...

- Sutra želimo novom pobjedom dodatno podići samopouzdanje, a veliki smo optimisti i prije Poljuda. Vjerujem da ćemo se i u Splitu prezentirati u dobrom svjetlu, da ćemo ispoštovati sve što se dogovorimo i napraviti dobar rezultat. To je tek 10. kolo, ništa se neće riješiti derbijem u Splitu, puno je utakmica do kraja sezone, ali nam je s psihološke strane važno dobro odigrati derbi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Koliko bi vam pobjeda na Poljudu značila u kontekstu "gašenja" te atmosfere u Splitu?

- Sigurno da bi značila puno, znamo gdje smo bili, pogotovo kad sam došao nije bila bajna situacija. Dečki su pokazali kako su karakterni i motivirani, žele još puno toga pokazati na terenu. Ako ćemo prije derbija na raspolaganju imati sve raspoložive snage, bit ću na slatkim brigama, vidjet ćemo tamo u petak. Ali to je san svakog trenera, imati što više kvalitetnih opcija.

'Ristovski još upitan za Poljud'

Kakva je situacija s Petkovićem i Ristovskim?

- Petković je dobro, očekujemo da će igrati u nedjelju, za Ristovskog ćemo još vidjeti na treningu, probat će trenirati, a ako mu nešto smeta, nećemo s njim riskirati.

Vi ste nekada kao igrač branili penale Ponikvama, imate li u kadru nekoga tko u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti može sutra stati na gol i braniti?

- Uh, ne znam tko ima golmanske afinitete, ali tako se poklopilo. Baš smo se sada kolega Pipinić i ja podsjetili na te dane, bilo je to zanimljivo. Tad sam dobio okladu s trenerom Draženom Biškupom, ne znam imamo li mi sada nekog igrača tko može braniti, ali za nas ne bi bilo dobro da dođe sutra do jedanaesteraca.

Gabriel Vidović je eksplodirao u dresu Dinama, jeste li vjerovali da će se tako brzo priviknuti na momčad i HNL?

- Mislim da je to taj njegov mentalitet, kad ste godinama igrač Bayerna, oni vas cijelo vrijeme pripremaju za najviše razine. Nisam očekivao da će se ovako brzo prilagoditi, ali to je dokaz da je naša ekipa normalna, svlačionica jako dobra. Ti dečki su svakog novog igrača jako dobro prihvatili, Gabrielu to na terenu puno znači. A još je u prvom nastupu protiv Slaven Belupa zabio gol. Samo neka raste, on je 2003. godište, pred njim je velika budućnost. Daj mu Bože zdravlja, nebo mu je granica - završio je Jakirović.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Trener Dinama za dvoboj s Ponikvama u kadar je od trenera juniorske momčadi Ivice Banovića "posudio" četiri igrača, Frana Pavleka, Vitu Čaića, Luku Vrbančića i Vilima Geca. Luka Vrbančić je talentirani veznjak, kapetan juniorske momčadi i - dečko iz Gajnica.

Vrbančić nasljednik Badelja i Antolića

- Uzbuđenje je veliko, nadam se debiju za Dinamo. Stvarno bi mi bio san snova debitirati za Dinamo u svom kvartu, pred svojim prijateljima, protiv svog kluba, svojih prijatelja i prvih suigrača. To je za mene jedan san. Hoće li me prijatelji štedjeti? Ma neće, haha, ali na to sam navikao. Svaka natjecateljska utakmica je borbena, pa će ti udarci po nogama biti najmanji problem - kaže Luka Vrbančić, pa dodaje:

- Da, znam kako su iz Gajnica potekli Štrok, Badelj, Antolić... Znam što su oni napravili u Dinamu, to mi je sigurno veliki izazov, ali i motivacija da postanem igrač kakvi su oni bili. Hoću li slaviti gol? Ma ne, ako zabijem neću slaviti gol, to ne bi bilo u redu prema mom prvom klubu. Suze? Neće ih biti za vrijeme utakmice, ali poslije nje ne mogu ništa obećati, haha.