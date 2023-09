Barišić: Stadion? Čeka se Grad, Vlada i Crkva riješili su stvar...

Silna obećanja data su u prošlosti, mnogi ugovori su potpisani, ali na Maksimirskoj 128 i dalje stoji stadion, često nazvan "ruglom Zagreba grada", na kojem redovito igra hrvatska reprezentacije, na kojem se redovito igra Liga prvaka, Europska liga te od ove godine i Konferencijska liga.

Sramota je da Dinamo ugošćuje Chelsea, Milan, Real Madrid i ostale europske velikane na "ruševini" zvanoj Maksimir, ali to je nažalost realnost hrvatskog nogometa. Kako god, maksimirski stadion bio je jedna od tema na Dinamovoj skupštini, koju je prokomentirao Mirko Barišić.

- Čeka se potpis ugovora između Grada (op.a. Zagreba), Crkve i Vlade. Vlada i Crkva su riješili stvar i još je samo na Gradu da nađe lokacije koje će dati Crkvi - kazao je predsjednik Dinamove uprave pa nastavio:

- Prvi dio faze je izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj kapaciteta deset tisuća na koji bi se Dinamo preselio. On neće biti gotov do sredine 2025. nego nešto kasnije, iako je to u završnoj fazi. Grad nam je rekao da ćemo za kamp dobiti Zagrebello na koji će se Dinamo preseliti dok se stadion bude rušio. Na nivou skupštine ćemo organizirati jedno tijelo koje će biti uključeno u rušenje i izgradnju stadiona i sve vezano uz to. To će biti aktualno na sljedećoj skupštini.

Podsjetimo, Dinamo je na današnjoj Skupštini oformio nova tijela, Izvršni i Nadzorni odbor, a Bad Blue Boysi su u njima dobili ukupno tri predstavnika.