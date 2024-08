Jakirović pred uzvrat u Bakuu: U nogometu nema poštenja, oni su promašivali, a mi zabijali

Dinamo je otputovao u Baku, gdje će odigrati uzvratnu utakmicu protiv Qarabaga. Prvu su utakmicu "modri" riješili s 3-0, iako su Azerbajdžanci pružili veliki otpor i pokazali da nisu nimalo protivnik za podcjenjivanje. Prije uzvrata u srijedu, koji se igra u 18:45, pred novinare su izašli trener Sergej Jakirović (47) i stoper Sammy Mmaee (27).

- Očekujem zahtjevnu utakmicu bez obzira na to što smo prvu dobili 3-0. Qarabag se pokazao kao ozbiljna i organizirana momčad. Svjesni smo da smo u prvoj utakmici u nekim situacijama imali sreće, ali isto tako znamo da ih možemo ugroziti. Moramo biti još više fokusirani i koncentrirani u fazi obrane te pokušati postići gol. To bi im dodatno otežalo situaciju. Ekipa je spremna i nadam se da ćemo sutra ostvariti svoj cilj, a to je ulazak u Ligu prvaka - izjavio je u uvodu Jakirović.

Da uzvratna utakmica nije samo formalnost, potvrdio je i Mmaee.

- Znamo da će sutra biti teška utakmica i zato moramo biti fokusirani, bez obzira na to što smo kod kuće pobijedili 3-0. Naš pristup mora biti maksimalan i moramo dovršiti posao kako bismo se kvalificirali u Ligu prvaka.

'Nema u nogometu, fer, ne fer'

Na pitanje o pripremi za moguće produžetke i penale, Jakirović je pomalo začuđen dao ogovor.

- Ne razmišljamo sada o tome i učinit ćemo sve da utakmicu riješimo u 90 minuta.

Domaće novinare zanimalo je kako su se igrači nosili s prošlim razočaranjima, poput poraza od Sparte Prag i PAOK-a.

- Nisam bio u momčadi tada, ali sada imamo dovoljno pouzdanja i kvalitete da odradimo posao. Znamo da neće biti jednostavno - izjavio je Mmaee.

Branič je već prije igrao u Bakuu, gdje vladaju specifični uvjeti s velikom vlagom i vrućinom.

- Igrao sam ovdje s Ferencvárosom, također u kvalifikacijama za Ligu prvaka, prije nekoliko godina. Sjećam se da je bilo teško, atmosfera je bila užarena, i sada očekujem slično. Spremni smo za to.

Baku: Konferencija za medije GNK Dinamo uoči uzvratne utakmice doigravanja Lige prvaka protiv Qarabaga | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na pitanje o pravednosti rezultata prve utakmice, Jakirović je bio jasan.

- Nema u nogometu fer ili ne fer. Stvar je u tome da se u određenim trenucima, kada patiš, obraniš ili protivnik promaši svoje prilike, ili ti iskoristiš svoje. To je nogomet. On se sastoji od grešaka, a onaj tko ih napravi manje - profitira. Moglo je biti više golova u mreži Qarabaga, ali i u našoj… Na kraju je rezultat 3-0 i to je ono što se broji.

Kaotična press-konferencija

Konferencija za medije bila je pomalo kaotična jer je prevoditeljica komunicirala samo s trenerom Dinama, pa je u nekim trenucima bilo teško pretpostaviti na koje pitanje Jakirović uopće odgovara. Čini se da su ga u jednom trenutku, iz nepoznatog razloga, pitali za Ludogorec, koji je ispao od Qarabaga u trećem pretkolu.

- Ne znam kako bih odgovorio na to pitanje. Ne znam odlazi li trener Ludogoreca… Može jedino u mirovinu jer ima 70 godina. Ja sam tek počeo i prilično sam ambiciozan. Napravio sam dosta dobrih stvari, vjerujem u svoju momčad i u to da ćemo sutra izboriti prolaz u Ligu prvaka.

Za Dinamo je nekoć igrao i Azer Mahir Emreli (27).

- Bio je ovdje godinu dana i imao je mnogo prilika da pokaže sav svoj talent i potencijal, koji je neosporan. Imao je nesreću na početku zimskih priprema, kada je zadobio tešku ozljedu koja ga je izbacila iz ritma. U planiranju druge sezone dobio je još jedan udarac na reprezentativnoj utakmici, pa je klub odlučio da, s obzirom na uvjete ugovora koje ima, a nije u prvom planu, za njega bude bolje da ode u transfer. Na sreću nas i njega, otišao je u Bundesligu, u Nürnberg - rekao je Jakirović.

Dinamo i Rudeš sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kakav rezultat tražite, pobjedu, remi ili bi bili zadovoljni i s minimalnim porazom? Imate li neka posebna očekivanja?

- Došli smo ostvariti rezultat koji nas vodi dalje i sutra želimo postići gol. Nismo došli braniti rezultat iz prve utakmice, već da u napadačkom dijelu ugrozimo Qarabag.

- U nogometu nema ničega sigurnog. Svaka nova utakmica je novi početak. Vidjeli smo prošle sezone da Qarabag može odigrati s Leverkusenom 2-2 i dvaput voditi, te ga držati "na konopcima". Vidjeli smo i da ga Ludogorec može pobijediti, iako smatram da su tada imali sreće jer je Qarabag promašio dosta prilika. Ovo je nova utakmica i novo dokazivanje - zaključio je trener "modrih".