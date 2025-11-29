Jakirović prekinuo gubitnički niz na Otoku! Slavio preokretom

Nakon teškog poraza u prošlom kolu, momčad Hull Cityja, koju s klupe vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, vratila se na pobjedničke staze. "Tigrovi" su slavili rezultatom 2-1 protiv Hull Cityja, a ova pobjeda dolazi u ključnom trenutku za Jakirovića i njegovu momčad.

Podsjetimo, Hull City je u utorak pretrpio neugodan poraz kod kuće od Ipswich Towna 0-2, što je unijelo nemir među navijače na MKM stadionu. Međutim, Jakirović, koji je preuzeo kormilo kluba u lipnju 2025. godine nakon odlaska Rubéna Sellésa, uspio je brzo podići moral ekipe.

Situacija u klubu nije nimalo laka, što ovaj trijumf čini još slađim. Klub je pod vlasništvom turskog medijskog mogula Acuna Ilıcalıja, ali se suočava s financijskim restrikcijama. Zbog kašnjenja s isplatama, EFL je klubu nametnuo embargo na transfere, pa se Jakirović mora oslanjati na postojeći kadar, slobodne igrače poput Olija McBurnieja i posudbe. Unatoč tim preprekama, "tigrovi" grizu i bore se za svaki bod u zahtjevnom Championshipu.

Pred Jakirovićem i njegovim stožerom sada je pakleni raspored u prosincu. Već 5. prosinca na MKM stadion stiže Middlesbrough, a zatim slijede ogledi s Wrexhamom i West Bromwich Albionom.