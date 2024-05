Jakirović: U finalu Lige prvaka navijamo za Real zbog Modrića! A nismo vježbali penale za Kup

Dinamo je spreman za pretposljednju utakmicu sezone. Nogometaši Sergeja Jakirovića opet će put Rujevice, gdje će u uzvratnom dvoboju finala Kupa tražiti treći trofej sezone. Zagrepčani su već osigurali Superkup i naslov prvaka, još im preostaje borba za Rabuzinovo sunce.

Pokretanje videa... 00:25 Atmosfera uoči utakmice Dinamo - Olmissum | Video: 24sata

- To je baš pravo finale, više nema kalkulacija, neće biti iznenađenja. Jako se dobro poznajemo, odlučit će raspoloženje na dan utakmice. Malo smo se osvježili, svi su nam na dispoziciji, napravit ćemo sve da osvojimo Kup. Bit će zahtjevno kao i svaka utakmica na Rujevici, a prvi cilj nam je zabiti gol, to bi nam bila velika prednost - kaže Sergej Jakirović, pa dodaje:

- Naša taktika? Nismo se još odlučili, imamo dvije varijante, razmišljamo ofenzivno. Sve ćemo staviti u zapisnik, idemo s napadački orijentiranim karikama u zapisniku. Očekujem da nas probaju stisnuti, to iziskuje i velike rizike, ali imamo i mi naš plan. Rijeka će biti agresivna kao svaki put. Oni se nadaju da nas mogu dobiti, kao i mi da možemo njih.

Jeste vježbali penali?

- Nismo ih vježbali, nije to isti ambijent nisu ni uvjeti. Kad pucate na treningu ili kad dođu stvari za ozbiljno. Puno je drugačije s psihološke strane. Kod mene uvijek pucaju oni koji se najbolje osjećaju. Nije promašio onaj tko nije pucao, uvijek se vodim time.

Dinamo nakon turbulentne sezone ima priliku osvojiti trostruku krunu. Prvi put od 2011. godine...

- To je maraton, puno je 36 kola, puno se toga izdogađalo ove sezone. Ali na kraju izađu oni koji su najčvršći, najjači u glavi, tko se može nositi sa svim očekivanjima. Mi smo 3. prosinca imali 12 bodova zaostatka za Hajdukom, vratili smo se iz Astane i išli u Kopticnivu na zaleđen teren. I digli smo se iznad svega. Želimo osvojiti Kup, to bi bila točka na "i" sjajne sezone, osvojiti trostruku krunu.

Zagreb: Susret Dinama i Rijeke u prvoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Za koga ste u finalu Lige prvaka, Real Madrid ili Borussiju Dortmund?

- Za Real ćemo navijati radi Luke, uvijek sam za njega. A moramo vidjeti što će biti u Danskoj, sve je otvoreno, ali Brondby je sada najbliže tituli, to nam odgovara. Nisam gledao što se događa tamo, nisam pratio to stanje u danskoj ili češkoj ligi, više su to pratili ljudi u mom stožeru. Pa ja do neki dan nisam ni znao što nam treba u tom slučaju. Razmišljao sam samo o Dinamu, a srećom za sada nam se te druge stvari dobro poklapaju.

Ako Dinamo europsku sezonu započne u playoffu Lige prvaka, imat ćete jako puno vremena za ljetni odmor...

- Na to gledam pozitivno, Dinamo je godinama pripreme počinjao 10. lipnja, a veći je problem bio što bi igrači imali samo 4-5 dana odmora. I u Europi bi se kretalo u 1. ili 2. pretkolu. Ako bi sad sve ispalo kako treba, sigurno ne bi s pripremama počinjali prije 27. ili 28. lipnja, tu bi bilo puno vremena za odmor.

U neddelju vam slijedi proslava prvaka na Trgu bana Jelačića? Hoćete li vi poput Carla Ancelottija slaviti na autobusu, opustiti se i zapaliti kubanku?

- Ha, ha, imamo neke planove kupiti kubanke, ali ne bih se uspoređivao s Carlom Ancelottijem. On je na sebi imao i sunčane naočale, ipak su slavili naslov po danu, a ako ih ja stavim u večernjim satima, reći će mi da sam lud. Osobno, ne mislim ništa pretjerano slaviti, ali stručni stožer i igrači bi si mogli dati oduška, zaslužili su - završio je Jakirović.