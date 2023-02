Jakirović: Rijeci želim prebaciti mentalitet iz Zrinjskog. Sopić: Netko gore ne da da zabijemo

Čestitao bih objema ekipama na dobroj utakmici koja je ponudila svega i svačega. Od dobrih šansi do nestvarnih promašaja i s jedne i s druge strane i dobrih reakcija golmana. Utakmica je bila stvarno otvorena, pogotovo kada smo mi poveli iz jedanaesterca. Onda je Gorica čak u tom momentu više preuzela, ovaj, u igri, više zariskirala. Uspješno su se obranili i imali nekoliko jako dobrih napada. Na kraju, ja mislim za bar jedan gol smo bili bolji, rekao je trener Rijeke Sergej Jakirović nakon pobjede nad Goricom 2-0 na Rujevici u zadnjem susretu 21. kola HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rijeka je drugačija nego u prvoj polusezoni. Što je ključ uspjeha?

- Naporan i intenzivan rad, sigurno. Pripreme koje su jako dobro prošle. Sve što smo planirali smo nekako i realizirali. Dosta zdravih igrača, nismo imali većih problema. I naravno, mi koji smo došli iz Zrinjskog smo dvije godine većinom pobjeđivali i jednostavno želimo prebaciti mentalitet na svoje igrače. Da vjeruju svaki dan da je to moguće.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jeste li zadovoljni svime ili na nekim stvarima još treba raditi?

- Ima tu još dosta posla. Ali mislim da se vidi hijerarhija momčadi, vidi se glava i rep i zna se tko što točno radi. Mi imamo mladu momčad, možda to netko zaboravlja. Stvarno su mladi momci i sigurno će s utakmicama dalje biti bolji. Imate uspone i padove, ali za sada idemo kako treba. Htjeli smo se što prije stabilizirati, što prije otići od dolje, od pozicije koja je prijetila. Da se boriš za ostanak. Za sad idemo kako treba. Idemo utakmicu po utakmicu.

Sigurno vam je bilo emotivno igrati protiv Gorice.

- Nije mi lako, moram priznati. Dosta ljudi ja znam. Inače kada odem iz kluba ostanem u jako dobrim odnosima. Čuješ se s ljudima, normalno... Ima tu još četiri, pet igrača iz moje ere. Naravno da pratim Goricu i želim im da igraju ovako kao danas. S ovim pristupom... Vidio sam da su imali 18 prekršaja, mislim da će moći osvajati bodove.

Foto: Sofascore za 24sata

Trener Gorice Željko Sopić mogao je biti zadovoljan igrom, ali ne i rezultatom.

- Pokazali smo više, ali napravili smo bespotreban penal. Nakon toga, jako je teško igrati na Rujevici protiv Rijeke da zadnja linija stoji na centru. Pokušali smo, sve smo dali za napad, ali netko gore ne da... Ne znam što bih više uopće rekao. Ne mogu se oteti dojmu da smo danas morali zabiti gol i okrenuti utakmicu, ali to je tako. Poslije je došlo do naše pogreške na lijevoj strani i Rijeka je zabila za 2-0. Što je bilo i za očekivati kada daš sve u napad. Jednostavno, neće pa neće.

Prvo poluvrijeme dosta podjednako, u drugom je Rijeka zabila. Idućih 20-ak minuta trajala je dominacija Gorice. Gdje je to bilo u prvom poluvremenu?

- Morate biti svjesni toga da se i Rijeku nešto pita. Došli smo na Rujevicu u nekom srednjem bloku, imali smo polupriličice u prvom poluvremenu. Nismo realizirali prekid u zadnjoj minuti. Radošević je dobro ukrotio Rijekine udarce. Na kraju smo jednostavno dobili gol iz penala i nakon toga smo se otvorili. Svjesno smo krenuli. Napravili smo taktičke promjene, krenuli u 4-4-2 i pokušali napraviti sve da zabijemo. Lopta je okrugla, ali u gol neće ući. Kao što sam već i rekao rad i samo rad i negdje će se početi vraćati jer ovo je veliki broj prilika koje nismo realizirali. Ovo su smjernice, kako smo se postavili. Nakon primljenog gola, možda malo prekasno, ali ovako želim da Gorica igra. Da idemo po gol i po pobjedu. Ne znam što bih vam rekao pametnije u ovom trenutku.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Gorica sedmu utakmicu nije zabila.

- To pitanje me pitate već pet tjedana zaredom. Postoji mogućnost da je u meni problem. Postoji mogućnost da je problem u realizaciji. Ali znate kako kaže Guardiola? Kupiš onoga tamo u zadnjoj trećini i to je to. Ili trenirati. Trening, trening, trening i trening. Nema druge formule. Ja stvarno ne mogu svojim igračima reći da danas netko nije htio, da nije ostavio zadnji atom snage na terenu... Ali , nažalost, u ovom trenutku to nije dovoljno. Pričamo li o pomanjkanju sreće? Ne znam na koji način bih ovo sve sročio zato jer, u principu, shvatio bih da ne stvaramo nijednu šansu na utakmici. Nakon Rijekina gola imali smo dvije, tri dobre situacije gdje smo mogli okrenuti utakmicu u svoju korist. Naravno, moram biti realan i reći da je i Rijeka imala dvije, tri velike prilike u fazi kada smo se skroz otvorili. Ali to je tako, moraš ići "va banque" kada dobiješ gol. Bio je presudan za cijelu utakmicu. Čestitam Rijeci na pobjedi, a na nama je da stisnemo glave i idemo dalje.

Najčitaniji članci