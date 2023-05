Jakirović: Rijeka neće kupovati igrače na ljeto. To je nemoguće

Nakon katastrofalne jeseni, Rijeka se 'trznula' i osigurala top 4 i samim time mogućnost igranja europskog nogometa iduće sezone.

Za to je najzaslužniji trener Sergej Jakirović (46), koji je preuzeo klupu u trenutku u kojem se mnogi to ne bi usudili. Jakirović je, između ostalog, četvrti trener Rijeke ove sezone. A daleko je uspješniji od prethodnika.

- Nisam ja ovdje sam. Tu je moj stručni stožer, koji je jedan od najzaslužnijih za rezultate. Igrači su sve to napravili na terenu, a tu je i podrška kluba. Ja moram biti lider, voditi tu grupu i biti odgovoran. Kad se pobijedi, svi su zaslužni, kad se izgubi, ja sam kriv. To je klasika trenerskog života. Imam ugovor s Rijekom do 2025. i ja sam sretan tu - rekao je Jakirović uoči susreta s Osijekom.

Rijeka može osigurati treće mjesto

Derbi protiv 'bijelo-plavih' (subota, 19 sati) odlučit će tko će biti treći, a tko četvrti. Osijek je, za razliku od Rijeke, imao dobru prvu polovicu sezone, dok je ovoga proljeća čak 12 uzastopnih utakmica bio bez pobjede. Ipak, Osječani će dočekati utakmicu kao treća momčad lige.

- Naravno da želimo biti treći, postoje tu i premije koje se dobiju i nije isto biti treći ili četvrti. Na početku polusezone nije bilo realno da mi prestignemo sve ove ekipe. Treće mjesto za nas bi bilo kao da smo osvojili naslov prvaka - izjavio je Jakirović.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Skroman je bio u najavama pojačanja za iduću sezonu. Financijska situacija Rijeke nije najbolja.

- Radim najbolje što mogu i imam slobodne ruke u suradnji sa sportskim direktorom i predsjednikom. Radimo sve da u novoj sezoni budemo još jači nego sada. Onoga koga dovedemo, bit će igrač koji odmah može igrati u prvih 11. Cijelo proljeće skautiramo i tražimo, ali svjestan sam da nikoga nećemo moći kupiti. To je nemoguće. Ja volim tražiti potencijale koji uz dobar trenažni proces mogu napredovati. Mi smo osuđeni na to, a ja nemam problema s time. Svatko tko je karakteran i ima dobru radnu etiku, dobrodošao je - zaključio je strateg Rijeke.