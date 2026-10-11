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REMI S EVERTONOM

Jakirović: To su bile kardinalne greške, poklonili smo dva gola

Piše HINA,
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Jakirović: To su bile kardinalne greške, poklonili smo dva gola
Foto: Scott Heppell
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Hull i Everton odigrali su 2-2, a Jakirović je priznao kako su presudile kardinalne pogreške, ali i da su 'tigrovi' pokazali ogroman karakter

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Sastav Sergej Jakirovića Hull City je u susretu šestog kola engleskog prvenstva remizirao 2-2 protiv Evertona. Hull City i Everton su odigrali zanimljivu utakmicu sa četiri gola. Domaćin je poveo, Everton je potom okrenuo rezultat s dva gola u nizu, no 'tigrovi' su izjednačili izborivši remi.

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Foto: Facebook/ screenshot

Hull je poveo u 48. minuti nakon sjajne akcije koju je započeo Oliver McBurnie prošavši dvojicu igrača. Napadač 'tigrova' je potom uposlio Sorbu Thomasa koji je gurnuo do Joea Gelhardta koji je izašao ispred Pickforda i lijepo poentirao. Everton je izjednačio u 55. minuti, Ainsley Maitland-Niles je ubacio pred vrata, a Kiernan Dewsbury-Hall glavom zabio za 1-1.

Gosti su okrenuli rezultat u 68. minuti, Dewsbury-Hall je ovoga puta bio asistent, a pogodak za 2-1 postigao je Thierno Barry. Konačnih 2-2 postavio je Mohamed Belloumi šest minuta kasnije.

- U prvom poluvremenu možda smo bili pomalo nespretni s loptom tijekom tranzicije, no snalazili smo se s onim što smo imali. Kad bi oni pogriješili, odmah bismo ih kaznili. Nažalost, kasnije smo im poklonili dva gola, kazao je Jakirović za BBC-jevu emisiju Match of the Day.

- Riječ je o velikim, kardinalnim pogreškama. Ipak, mogu biti zadovoljan dečkima jer smo pokazali pravi mentalitet. Bod je dobar rezultat. Čestitke objema momčadima na današnjoj igri. Pokazali smo sjajan, snažan mentalitet. Nikada se nismo predali, dodao je.

Odabranici Sergeja Jakirovića nalaze se na devetom mjestu Premier lige s devet bodova, dok je Everton na petoj poziciji s 10 bodova.

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