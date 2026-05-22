Jakirović: Ulazak u Premier ligu bio bi kruna ove moje karijere

Wembley će ove subote biti pozornica jednog od najneobičnijih finala doigravanja za ulazak u Premier ligu. Nakon što je Southampton izbačen zbog špijuniranja, novu priliku dobio je Middlesbrough, no prava priča finala je Hull City, klub koji je prije samo godinu dana za dlaku izbjegao ispadanje, a danas je na korak od utakmice vrijedne 200 milijuna eura.

Ključna figura nevjerojatnog preporoda "tigrova" je hrvatski trener Sergej Jakirović. Put do finala bio je iznimno težak, a situaciju je dodatno zakomplicirao transfer embargo koji je klub dobio nedugo nakon njegova dolaska. Hull nije smio plaćati odštete ni naknade za posudbe, što je slaganje momčadi činilo "poput slagalice". Ipak, Jakirović vjeruje da je to ojačalo momčad.

​- Možda nam je ovaj embargo čak i pomogao. Ova skupina igrača postala je još bliža. Morali su se držati zajedno i pomagati jedni drugima. Ne mogu reći da je ova sezona bila stresna. Najveći stres bila je sezona prije, odlazak u Portsmouth gdje nam je trebao jedan bod za ostanak u ligi. Ove godine smo znali da će biti dobra sezona ako završimo šesti, sedmi ili osmi. Sada je sve moguće jer smo jednu utakmicu od Premier lige. - rekao je Jakirović za The Athletic.

Za Jakirovića, bivšeg trenera Dinama, Rijeke i Gorice, ovo je najveća utakmica karijere i prvi posjet Wembleyju. U Engleskoj je brzo postao omiljen, donijevši stabilnost klubu koji je u kratkom roku promijenio nekoliko trenera. Ne skriva da inspiraciju crpi iz stila Jürgena Kloppa, čiji gegenpressing pokušava primijeniti. Nakon što su u polufinalu izbacili Millwall, samopouzdanje je na vrhuncu, a pritiska, tvrdi, nema.

​- Ovaj finale je kao san, ali možda će se poslije njega san ostvariti. Učinit ćemo sve da stignemo do Premier lige. Jako sam ponosan. Vođenje kluba u Premier ligi značilo bi mi sve, to bi bila najveća nagrada moje trenerske karijere -rekao je.

Zbog drame oko afere "Spygate" i izbacivanja Southamptona, Hull se za finale protiv Middlesbrougha pripremao tek nekoliko dana, no Jakirović ostaje miran.

​- Malo je vremena, ali dobro ih poznajemo. Rekao sam igračima da uživaju, nitko od nas ne osjeća taj pritisak - kazao je.