ČEKA IH NORWICH

Jakirović uoči ključne utakmice: 'Za sve nezaboravne trenutke koje smo imali tijekom sezone'

Piše Issa Kralj,
Mnogo je šokantnih trenutaka iza nas, ali posljednja bitka za našu zajednički cilj ostaje. Bez puno riječi, pozivam vas da napunite stadion do posljednjeg mjesta i pogurajte nas u doigravanje - napisao je Jakirović

Ovog vikenda Sergej Jakirović i njegov Hull City nalaze se pred velikim ispitom. U subotu ih čeka dvoboj protiv Norwicha (13.30 sati)devete momčadi Championshipa i prilika da odu u doigravanje za plasman u Premier ligu. Hull je uoči zadnjeg kola Championshipa na sedmom mjestu tablice s 70 bodova, a Wrexham je šesti s jednakim brojem bodova, ali boljom gol razlikom. Dobra vijest za Jakirovićevu momčad nakon uoči zadnjeg kola bio je i poraz Wrexhama koji je izgubio od od prvaka Coventry Cityja.

NAVIJAČI GUBE STRPLJENJE VIDEO Jakirović se sukobio s tribinama nakon poraza Hulla: 'Želiš da odem iz kluba? Hvala!'
VIDEO Jakirović se sukobio s tribinama nakon poraza Hulla: 'Želiš da odem iz kluba? Hvala!'

Uoči te ključne utakmice, trener Jakirović oglasio se na Instagramu i pozvao navijače da dođu podržati njegovu momčad. 

- Mnogo je šokantnih trenutaka iza nas, ali posljednja bitka za našu zajednički cilj ostaje. Bez puno riječi, pozivam vas da napunite stadion do posljednjeg mjesta i pogurajte nas u doigravanje. Za sve nezaboravne trenutke koje smo doživjeli ove sezone! Dođite sljedeće subote, naprijed Tigrovi! 

Wrexham će u zadnjem kolu ići na gostovanje kod Middlesbrougha, momčadi koja ima 79 bodova i bori se za drugo mjesto koje također donosi izravnu promociju.

Podsjetimo, Hull je već šest utakmica bez pobjede, u prošlom kolu izgubili su od Charltona (1-2) i da bi osigurali prolaz potrebna im je uvjerljiva pobjeda kako bi preskočili Wrexham. Dodatni pritisak stvara i Derby County, koji s bodom zaostatka vreba kiks obiju momčadi kako bi se u posljednji trenutak ugurao na šestu poziciju.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'
BIZARNO

FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'

Rečenica koju je izgovorila bivša Kakina žena postala je viralni fenomen. Javnost je bila podijeljena: jedni su osuđivali Caroline zbog nezahvalnog i nelogičnog razloga, dok su drugi spekulirali o dubljim problemima

