Jakirović uoči ključne utakmice: 'Za sve nezaboravne trenutke koje smo imali tijekom sezone'

Ovog vikenda Sergej Jakirović i njegov Hull City nalaze se pred velikim ispitom. U subotu ih čeka dvoboj protiv Norwicha (13.30 sati), devete momčadi Championshipa i prilika da odu u doigravanje za plasman u Premier ligu. Hull je uoči zadnjeg kola Championshipa na sedmom mjestu tablice s 70 bodova, a Wrexham je šesti s jednakim brojem bodova, ali boljom gol razlikom. Dobra vijest za Jakirovićevu momčad nakon uoči zadnjeg kola bio je i poraz Wrexhama koji je izgubio od od prvaka Coventry Cityja.

Uoči te ključne utakmice, trener Jakirović oglasio se na Instagramu i pozvao navijače da dođu podržati njegovu momčad.

- Mnogo je šokantnih trenutaka iza nas, ali posljednja bitka za našu zajednički cilj ostaje. Bez puno riječi, pozivam vas da napunite stadion do posljednjeg mjesta i pogurajte nas u doigravanje. Za sve nezaboravne trenutke koje smo doživjeli ove sezone! Dođite sljedeće subote, naprijed Tigrovi!

Wrexham će u zadnjem kolu ići na gostovanje kod Middlesbrougha, momčadi koja ima 79 bodova i bori se za drugo mjesto koje također donosi izravnu promociju.

Podsjetimo, Hull je već šest utakmica bez pobjede, u prošlom kolu izgubili su od Charltona (1-2) i da bi osigurali prolaz potrebna im je uvjerljiva pobjeda kako bi preskočili Wrexham. Dodatni pritisak stvara i Derby County, koji s bodom zaostatka vreba kiks obiju momčadi kako bi se u posljednji trenutak ugurao na šestu poziciju.