VIDEO Jakirović se sukobio s tribinama nakon poraza Hulla: 'Želiš da odem iz kluba? Hvala!'

Hull City doživio je u subotu poraz na gostovanju kod Charltona 2-1 u 45., pretposljednjem, kolu Championshipa i time se praktički sam izbacio iz zone doigravanja za ulazak u Premier ligu. Momčad trenera Sergeja Jakirovića (49) trebala je pobjedu kako bi ostala među prvih šest, no sada više ne ovisi sama o sebi, ispred njih se plasirao Wrexham zbog bolje gol-razlike, koji igra svoju utakmicu u nedjelju protiv prvaka Coventryja.

Hull je bio u odličnoj poziciji, no u posljednjih šest utakmica osvajao je samo četiri boda bez ijedne pobjede. Tako su Tigrovi od borbe za izravan plasman u Premier ligu stigli do situacije u kojoj vjerojatno neće izboriti ni doigravanje.

Nezadovoljstvo navijača eksplodiralo je nakon utakmice. Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se Jakirović prepire s jednim navijačem, a s njegovih usana može se iščitati jasna poruka: "Želiš da odem? Hvala ti."