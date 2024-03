Jakirović uoči ključne utakmice: Zajec mi je dao nekoliko savjeta

Samo jedna utakmica dijeli Dinamo od novog europskog četvrtfinala i ispisivanja još jedne bajke, ovaj put u Konferencijskoj ligi. Modri su u prvoj utakmici osmine finala na Maksimiru slavili protiv PAOK-a 2-0, a tu prednost pokušat će obraniti u četvrtak od 18.45 na krcatoj Toumbi u Solunu.

Najvažniju utakmicu u sezoni najavili su trener Sergej Jakirović i Josip Mišić.

- Mi ćemo morati imati energiju, isto kao i PAOK, jer će igrati energičnije nego u Zagrebu. Nećemo se braniti čitavu utakmicu, jer to nije u našem DNK, želimo posjed, ali moramo biti oprezni, pogotovo kad izgubimo loptu. Moramo biti koncentrirani, raditi sve kako treba, jer nas oni mogu ugroziti. Manje-više imamo isti kadar isti kadar kao i u prvoj utakmici. Priključio nam se Ogiwara u odnosu na Zagreb - rekao je trener Dinama.

Imate li dvojbe oko sastava?

- Mi smo standardizirali sastav, koristimo 13-14 igrača, imamo još jednu dvojbu, hoćemo li krenuti isto ili ćemo nešto mijenjati, odlučit ću na dan utakmice.

Čeka vas paklena atmosfera na Toumbi, koliko će to utjecati na momčad?

- Uobičajeno. Skrenuli smo pažnju na to, iako je to individualna stvar, a ova momčad ima iskustva. Bez obzira na atmosferu mi smo 11 na 11, to će presuditi, odnos snaga na terenu.

Kakav PAOK očekujete?

- Očekujem da će PAOK preuzeti rizik u nekom trenutku utakmice. Kako god, moramo biti spremni na sve. Ako će pojačati ritam, moramo biti na istoj razini, bez obzira kad se to dogodilo.

Bez obzira na veliku prednost iz Zagreba, Dinamo mora biti oprezan u Solunu jer je ove sezone već jednom ispao iz Europe nakon što je na uzvrat došao s dva gola prednosti. Bilo je to protiv praške Sparte. Jesu li naučili nešto iz toga?

- Naravno da smo napredovali, svaka je utakmica priča za sebe. Ona se odvila loše od početka, nadam se da nećemo ponoviti istu priču. Nadam se da nećemo ponoviti greške, oni su opasniji nego kad imaju posjed. Oni su odigrali manje nego što znaju. Morat ćemo biti na boljoj razinu kako bismo ih zaustavili.

Je li vam predsjednik Velimir Zajec dao neki savjet?

- Razgovarali smo, to je dnevna komunikacija, podijelio je iskustva, dao mišljenje. Volim čuti mišljenje, Zajec je dao nekoliko dobrih savjeta, svaka je informacija važna.

Grčki novinari i PAOK srdačno su dočekali Josipa Mišića koji je ostavio veliki trag u grčkom klubu.

- Uzbuđen sam i sretan što sam se vratio. Proveo sam prekrasnih godinu i pol dana, igrali smo odličan nogomet, osjećao sam se izvrsno.

Što ste rekli suigračima o PAOK-u i atmosferi na stadionu?

- Više smo pričali o utakmici, da moramo biti pametni, paziti na prvih 10-15 minuta, jer će PAOK krenuti po pogodak. Pokušat ćemo se oduprijeti tome i dati sve od sebe da prođemo dalje.

Dinamo ima veliku prednost uoči uzvrata.

- Na papiru izgleda dosta dobro, ali brzo se istopi, ako nisi oprezan. Bit ćemo pragmatični i dati sve od sebe da ne primimo gol.

Na kojem je stadionu bolja atmosfera, na Maksimiru ili Toumbi?

- Moram paziti što ću odgovoriti, haha. Fantastična je atmosfera na oba stadiona. Stariji su, ali oba imaju dušu. Mi koji izađemo na teren to znamo, možda ljudi to na prvu ne vide.

Može li PAOK biti bolji nego u prvoj utakmici?

- Mogu puno bolje, odigrali su loše i protiv nas i protiv Arisa. Mi moramo biti bolji nego u Maksimiru, najbitnije, probati im uzeti posjed, što prije zabiti gol, bilo bi još lakše igrati. Da ne vjerujemo u prolaz, ne bismo ni došli ovdje.