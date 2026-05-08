Jakirović uoči početka play-offa: Osjećam se kao da smo osvojili ligu, ali sada kreće novi turnir
Sergej Jakirović i njegov Hull City večeras ( 21 sat, Arena Sport) na svom MKM stadionu dočekuju londonski Millwall u prvoj utakmici polufinala doigravanja za plasman u Premier ligu. Nakon spektakla prošlog vikenda i pobjede nad Norwichem (2-1) njegova momčad ima još jednu priliku za napraviti senzaciju.
'Tigrovi' su većinu sezone u Championshipu proveli na šestom mjestu, ali onda su upali u niz bez čak šest pobjeda zaredom i pali na sedmo mjesto ispod Wrexhama. Međutim, u zadnjem kolu Jakirovićevoj momčadi su se sve karte posložile, Hull je pobijedio, Wrexham je remizirao, a pomogao je i poraz Derby Countyja. Time su skočili na šesto mjesto zbog bolje gol razlike i izborili doigravanje.
Uoči večerašnje utakmice, Jakirović je najavio susret.
- Osjećam se izvrsno, ovo je veliko postignuće za nas. Osjećam se kao da smo osvojili ligu - rekao je za BBC i nastavio:
- Bit će nam lakše igrati jer imamo dvije utakmice pa ako ste imali problema u prvom susretu, ima prostora za napredak. U zadnjem kolu nemate tu mogućnost, morate pobijediti, a ni ne znate jeste li izborili doigravanje. To je ogroman pritisak.
Dobre vijesti za Jakirovića su da nema ozljeda uoči večerašnjeg dvoboja, a zanimljiv podatak je da od svih momčadi u doigravanju Hull ima najbolji omjer, s četiri pobjede i dva poraza u šest utakmica.
- Sada započinjemo novi turnir. To je novi izazov. Imate dvije utakmice da pokušate doći do finala. Moramo biti koncentrirani na naš cilj jer znamo sve o Millwallu i oni znaju sve o nama - zaključio je Jakirović.
