'NEMA PRITISKA'

Jakirović uoči velikog finala: 'Volim kad me se podcjenjuje'

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Nama su svi prije sezone predviđali 23. mjesto. Posebno nakon što smo kažnjeni tako da nam je tri prijelazna roka zabranjeno kupovanje igrača. Svi su nam predviđali ispadanje, rekao je Sergej Jakirović

Hull City nakon velike afere špijuniranja saznao je da će za ulazak u Premier ligu igrati protiv Middlesbrougha jer je Southampton izbačen. Utakmica se igra na najpoznatijoj svjetskoj nogometnoj pozornici, čuvenom Wembleyju, u subotu od 17.30. Sergej Jakirović napravio je čudo s klubom kojem su prognozirali ispadanje iz Championshipa te je na mali korak do sna. 

Jakirović i "tigrovi" uspjeli su dohvatiti doigravanje za Premier ligu, a onda su u dvomeču izbacili favorizirani Millwall. Nakon remija na domaćem terenu, Hull je s dva gola šokirao protivnike i "kupio" kartu za finale. Middlesbrough je završio jedno mjesto iznad Hulla u ligi, ali sa sedam bodova više. Prije velikog finala, bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice govorio je o svemu za Denis Podcast.

- Nama su svi prije sezone predviđali 23. mjesto. Posebno nakon što smo kažnjeni tako da nam je tri prijelazna roka zabranjeno kupovanje igrača. Svi su nam predviđali ispadanje. Ali ja jako volim kada me se podcjenjuje. I evo nas devet mjeseci kasnije na utakmici za ulazak u Premier ligu. Rekao sam igračima da uživaju. Nitko od nas ne osjeća pritisak - rekao je Jakirović.

