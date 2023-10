Trener Dinama: Vrijeme je za druge igrače! Ovo mi je najteži poraz, vidjet ću što će biti sutra

Trener Dinama Sergej Jakirović bio je u šoku nakon poraza kod Ballkanija u Prištini u drugom kolu Konferencijske lige (2-0). "Modri" su bez Petkovića, Ristovskog, Drmića, Ljubičića, Špikića, Ademija odigrali ispod svake razine.

- Apsolutno zaslužen poraz, ovo nije nivo Dinama i ispričavam se navijačima i cijeloj javnosti, preuzimam odgovornost. Žao mi je, probao sam izvući, imamo to što imamo. Ballkani je puno bolji bio od nas, radio ono što sam htio da mi radimo njima. Ovo mi je najteži poraz u karijeri, pali smo bez ispaljenog metka. Bruka, bruka, treba to priznati i vidjet ćemo što nosi sutra - rekao je Jakirović za Arenasport.

Vidjelo se da mu je teško. Desetkovani Dinamo praktički nije pucao po golu.

- Željeli smo i mi, možda u ovom trenutku nije dovoljno, pokazalo je to stanje na terenu. Puno igrača treba se zamisliti kako dalje, nitko ti nije zamijenio da dodaješ, da se boriš, da driblaš. Ovo je u ovom trenutku naš maksimum - slijegao je ramenima Jakirović.

Možemo pričati do sutra...

"Modri" su primili golove nakon jeftinih pogrešaka u obrani, prvo Bogdana Mihajličenka koji je ispao kod zamke zaleđa, a onda i Boška Šutala koji je neobjašnjivo izgubio loptu kod aut linije.

- Vrlo jeftin gol, koliko god analizirali i radili, dogodi se. Možemo pričati do sutra, isto tako i drugi gol. Vrijeme je za neke druge igrače. Fali kvalitetan centaršut, ne dolazimo lagano do lopte, pokušali smo promjenom formacije i taman kad smo to napravili primili smo gol. Čestitam Ballkaniju - rekao je Jakirović pa dao zagonetan odgovor na pitanje kakvu utakmicu protiv Istre očekuje u nedjelju:

- Treba vidjeti što će se dogoditi sutra.