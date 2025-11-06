Obavijesti

Sport

Komentari 2
DANAS PROTIV EMIRATA PLUS+

Jakirović za 24sata: Cilj nam je proći skupinu, ali smo svjesni kako na SP-u možemo daleko

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Jakirović za 24sata: Cilj nam je proći skupinu, ali smo svjesni kako na SP-u možemo daleko
Bad Radkersburg: Nakon jučerašnjeg oglednog susreta s CSKA 1948 nogometaši Dinama odradili trening | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zadovoljan sam razvojem svoje karijere, pratim svaku utakmicu Hulla, a vjerujem da će i naša reprezentacija dati igrače za 'vatrene' kao generacija 1998. godišta, priča mladi branič Dinama

Senegal? Mislim da smo mogli zabiti barem jednu od četiri dobre prilike u prvom poluvremenu, ali bod je na kraju realan. I prije utakmice smo govorili kako će nam to biti jedan od najtežih protivnika koji nas očekuju na turniru, kaže nam mladi branič Leon Jakirović (17).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on
SKIJAŠKA KRALJICA

FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on

Janica Kostelić (43) zamijenila je skijaške staze tišinom obiteljskog doma. Rijetko se pojavljuje u javnosti i uživa u roditeljstvu. Na premijeri filma "Freedom" došla je s partnerom Ivicom
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025