Zadovoljan sam razvojem svoje karijere, pratim svaku utakmicu Hulla, a vjerujem da će i naša reprezentacija dati igrače za 'vatrene' kao generacija 1998. godišta, priča mladi branič Dinama
Jakirović za 24sata: Cilj nam je proći skupinu, ali smo svjesni kako na SP-u možemo daleko
Senegal? Mislim da smo mogli zabiti barem jednu od četiri dobre prilike u prvom poluvremenu, ali bod je na kraju realan. I prije utakmice smo govorili kako će nam to biti jedan od najtežih protivnika koji nas očekuju na turniru, kaže nam mladi branič Leon Jakirović (17).
