Jakirović za 24sata: Cilj nam je proći skupinu, ali smo svjesni kako na SP-u možemo daleko

Senegal? Mislim da smo mogli zabiti barem jednu od četiri dobre prilike u prvom poluvremenu, ali bod je na kraju realan. I prije utakmice smo govorili kako će nam to biti jedan od najtežih protivnika koji nas očekuju na turniru, kaže nam mladi branič Leon Jakirović (17).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+